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葉門新閣員專機遇襲 機場、總統府傳爆炸 至少26死

編譯中心／綜合30日電
葉門亞丁機場30日發生威力強大的爆炸，已知至少造成26死。（美聯社）
葉門亞丁機場30日發生威力強大的爆炸，已知至少造成26死。（美聯社）

葉門亞丁國際機場30日驚傳爆炸案，一架載有葉門新成立政府官員的飛機在從沙烏地阿拉伯飛抵後不久，便傳出巨大爆炸聲與槍響，目前已知至少26死、超過50人受傷，並無任何政府官員受傷。內閣成員其後前往總統府，但總統府附近不久也發生爆炸。

葉門的內戰至今已有近5年的時間，獲國際承認的葉門政府月中與南部分離主義分子「南方過渡委員會」組建聯合政府，26日在沙地阿拉伯宣誓就職，30日返回葉丁時卻遇襲。

中央社報導，機場航廈在發生第一次爆炸後冒出濃煙，殘骸四散，人們忙著照料傷者，此時又發生第2場爆炸。而據法新社記者拍攝到的畫面顯示，似是飛彈的火炮擊中不久前才擠滿人的機場停機坪，引爆一團火球；記者表示，「內閣成員離開飛機時，至少聽到兩聲爆炸。」

一些官員指控犯案者為伊朗支持的叛軍「青年運動」（Huthi），爆炸原因尚待調查。

另據目擊者與沙國媒體報導，包括總理薩依德（Maeen Abdulmalik Saeed）在內的內閣成員，已被安全地轉移至市位於亞丁市的總統府。

亞丁的醫護人員與政府消息人士表示，據悉所有政府官員皆毫髮無傷，但仍有超過50人受傷，而且傷亡人數恐怕還會增加。

紅十字國際委員會（International Committee ofThe Red Cross）說，死者當中有一名他們的職員，「另有兩人下落不明、3人受傷」。

葉門亞丁機場30日發生威力強大的爆炸，造成多人傷亡。（美聯社）
葉門亞丁機場30日發生威力強大的爆炸，造成多人傷亡。（美聯社）

機場 伊朗 沙烏地阿拉伯

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