疫情、澳大火、英脫歐…2020國際大事 哪件讓你難忘

范德賴恩（左）與米歇爾30日一早在布魯塞爾簽署英國脫歐貿易協議。（路透）

英國 首相強生30日簽署英國脫歐 後與歐洲聯盟（EU）的雙邊貿易協議，趕在極不平凡的2020年結束前畫下句點。這一年，全世界的經濟、民生受到新冠病毒疫情的嚴重衝擊，發生許多牽動人心震撼世界的新聞。BBC選出十大國際新聞，這些新聞幾乎關係到每一個人，牽動人心。

新冠病毒 害死150萬人

1月3日，中國農曆春節前夕，湖北武漢市衛健委通報稱，出現了「不明原因肺炎病例」。之後，病毒在全世界蔓延，連南極洲都有疫情傳出，至今影響了190個國家，造成7000萬人感染，超過150萬人死亡。可喜的是，到12月已經有幾款疫苗開始獲得批准向公眾推出

澳洲大火 燒死10億動物

始於2019年9月的澳洲叢林大火，由於南半球進入夏季後持續的炎熱和乾燥天氣，一直到2020年2月天降大雨後，燃燒數月的大火才熄滅。這場世紀大火，燒燬高達11萬多平方公里的叢林、森林和公園，至少33人死亡，還有超過10億隻動物被燒死。

氣候變暖 西伯利亞升5℃

2020年是繼2016、2019年後有史以來氣溫最高的年份。最顯著的高溫出現在北極附近的西伯利亞，那片地區的平均氣溫上升了攝氏5度。科學家強調人類活動造成的溫室氣體排放，是全球氣候變暖的原因，其中人為氣候變化積累在氣候系統內的熱量，約有90%儲存在海洋中。

黎巴嫩爆炸 政經大震盪

2020年8月4日，黎巴嫩首都貝魯特港口區長期存放在港口的2750噸硝酸銨引發劇烈爆炸，導致200人死亡，6000多人受傷。這場災難加劇了黎巴嫩深重的經濟危機，導致數十萬人走上街頭，要求罷免涉嫌貪污、管理不善、玩忽職守的政治精英。

以國外交 72年來首度突破

以色列和阿聯酋的代表團9月15日在美國白宮簽署一項由美國牽線達成的歷史性和平協議，阿聯酋與以色列正式建交，以色列建國72年之後，終於實現了與海灣阿拉伯國家外交關係的零突破。之後以色列與蘇丹、埃及和約旦在內的六個阿拉伯聯盟成員國實現關係正常化。

泰國抗議 變成王室改革

2020年泰國的抗議行動從年初的2月一直斷斷續續，延續到年底，從最初的學生抗議，擴大到涉及泰國社會和經濟不平等、甚至王室改革。11月中旬泰國恢復了一項有爭議的法律，禁止批評王室，試圖以此遏制持續了幾個月的反政府抗議活動。

英國脫歐 最後和平落幕

英國在2016年6月23日舉行脫歐公投，決定離開歐盟單飛之後，2020年1月31日，英國正式退出歐盟，根據規定，英國與歐盟分手有11個月過渡期，到2020年底前原來的各項規定仍然有效。2020年聖誕夜前最後一刻，歐盟與英國終於達成包括脫歐後雙邊貿易協定在內的協定。

歐盟執委會主席范德賴恩與歐洲理事會主席米歇爾30日早上簽署英國脫歐貿易協議，英國首相強生（Boris Johnson）隨後簽署英國脫歐後與歐洲聯盟（EU）的雙邊貿易協議

美大選及黑命貴也吸睛

除此，美國總統大選 造成美國人民分裂，及「黑命貴」活動將美國黑人平權運動推向世界範圍。當然，NBA巨星柯比布萊恩及阿根廷球馬拉度納的驟逝，更是造成全球球迷哀痛。