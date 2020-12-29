英國脫歐貿易協議在歐盟過關 元旦將啟動

歐盟 上周跟英國 達成歷史性貿易協議後，歐盟27個成員國大使28日一致批准這項協議暫時適用。該協議終止英國近50年的歐盟成員國身分，涵蓋共同貿易規則外的一系列政策，為英國明年起離開歐盟單一市場與關稅同盟設定了貿易框架。

歐盟各國大使無異議批准後，歐盟各國29日將批准協議，英國國會預計在30日批准。協議還須由歐洲議會表決通過，最快在明年1月，因此先由各國同意從明年元旦起暫時生效，再送交歐洲議會審議。

歐盟輪值主席國德國宣布，這項協議將於29日獲得歐盟27國政府書面批准。之後歐盟成員國有三天時間對協議進行研究，但在幾周前，他們已看過這份長達1246頁文件的大部分內容。

英西商直布羅陀邊境 安排

此外，英歐協議當中並未包涵英國海外領土直布羅陀，因此西班牙和英國目前正磋商直布羅陀邊境問題。若兩國在月底結束前仍未能達成協議，西班牙和直布羅陀民眾便不能再自由來往兩地。

直布羅陀與西班牙接壤，平均每日有2.85萬人次來往兩地，其中有1.5萬名西班牙居民須到直布羅陀工作，約占直布羅陀總勞動力一半。若兩地重設邊境，來往兩地工作的居民、遊客和商業活動都會受影響。