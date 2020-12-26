大屠殺！不明槍手襲擊 衣索比亞222死

非洲國家衣索比亞西部的本尚古勒-古姆茲州（Benishangul-Gumuz ）23日發生攻擊慘案，目前造成222人死亡，武裝人士有42人被軍方擊斃

1名紅十字會志工志工說：「昨天我們埋葬了207名受害者，以及15名攻擊者。」

這起攻擊案發生在梅特克爾地區（Metekel zone）布倫縣（Bulen county）的伯科吉村（Bekoji）。數名不明槍手23日在當地進行種族暴力襲擊，攻擊是天未明時發起，當時居民都還在睡夢中，事件一直持續到下午。

衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）稱此攻擊事件為「大屠殺」，隔天派遣聯邦部隊趕赴當地，擊斃42名遭控攻擊村莊的武裝男子。

屬於中央政府轄下的獨立機關「衣索比亞人權委員會」（EHRC）表示，本尚古勒-古姆茲州長期深受種族暴力之苦，這起致命攻擊案只是最新的一起，布倫縣發言人阿狄蘇（Kassahun Addisu）說，由於攻擊事件，已有逾4萬人逃離他們的家園。

這片地區原是古姆茲（Gumuz）族人的家園，但近年，來自鄰近阿姆哈拉地區（Amhara）的農人及商人陸續移居到這裡，部分古姆茲人埋怨肥沃的土地被占據。

而一些阿姆哈拉地區的領袖現在聲稱，有些土地本就屬於他們，尤其是梅特克爾地區的土地。這種說法激怒了古姆茲人。

衣索比亞在非洲是人口數量僅次於奈及利亞的第2大國，約有1.1億人。自總理阿比（Abiy Ahmed）於2018年獲任命後，衣索比亞就努力對抗頻繁的致命暴力衝突，並加速民主改革，放鬆國家對地方反抗者的鐵腕控制。

衣索比亞明年將舉辦選舉，這又進一步激化了土地、權力及資源上的緊張情勢。