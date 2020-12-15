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英國本周展開「頂石行動」演習 模擬硬脫歐情況

編譯中心／綜合14日電
英國本周展開名為「頂石行動」演習，模擬「無協議脫歐」最壞情況，圖為民眾14日在英國超市購物，英國不少新鮮蔬果仰賴歐盟國家供應。 （Getty Images）
英國本周展開名為「頂石行動」演習，模擬「無協議脫歐」最壞情況，圖為民眾14日在英國超市購物，英國不少新鮮蔬果仰賴歐盟國家供應。 （Getty Images）

英國本周將展開名為「頂石行動」（Operation Capstone）的演習，模擬「無協議脫歐」最壞情況，並測試國內準備態勢，將是承平時期最大規模演習之一。

每日郵報報導，演習將於16日登場，將結合警察、邊防人員、海關官員及軍方人員，測試包括邊界混亂、取締非法進入英國水域的漁船等情況。

消息人士說，不管是否與歐盟達成貿易協議，這項演習都會進行。這項演習包括7個內陸地點，以便在遠離港口的地方進行額外邊境檢查，維持貨車行駛。倘若港市多佛的冗長邊境檢查導致大排長龍，M20高速公路外的27英畝貨車停車場將會開放，當局也會推出相關App，幫助貨運業者知悉應該前往的地點。

多達900名額外官員將試圖維持邊境程序順暢，檢查貨車及執行新的進口管制。

據悉，官員及數百名邊防人員將會取消聖誕假期。若有必要，大約1萬4000名待命協助的軍方人員也可能取消休假。數百名額外警力則可能會被徵召派赴肯特郡，阻止走私者利用脫歐後情況，運送移民穿越英吉利海峽。

早前英國政府已表示，倘若英國硬脫歐，4艘皇家海軍艦艇將部署在沿岸外海，阻止歐盟漁船進入英國水域捕魚。皇家海軍將有權逮捕非法進入英國水域的法國及其他歐盟國家漁民。

英國 邊境 脫歐

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