不滿受爭議安全法 法國民眾連續第3個周末抗議

法國民眾持續抗爭反對引發爭議的安全法案，12日有數以萬計群眾連續第3個周末走上全國各地街頭。

法國計劃實施的「整體安全法」（Sécurité globale）草案，禁止對執行公務中的警察 拍攝臉部，並「惡意」流傳相關影像，此一條款在全國引發抗爭。

因巴黎前兩個周末的示威活動在暴動中結束，當局此次嚴陣以待，準備面對可能發生進一步暴力事件。

所幸昨天沒有爆發重大衝突，鎮暴警察部署巴黎市內各處，將數千示威民眾從四面八方擋住。

活動策劃人稱巴黎有1萬人參與示威活動，全國各地大約有6萬人參加；內政部 則說共有約2萬6000多人。

內政部長達馬南（Gerald Darmanin）表示：「有數百個暴徒前來（巴黎）製造暴力。」

他說：「對暴徒採取強有力策略，逮捕142人並圍堵他們前進，以防止他們推進，保護店家安全。」

在里昂（Lyon）、蒙貝列（Montpellier）、史特拉斯堡（Strasbourg）、里爾（Lille）、波爾多（Bordeaux）、土魯斯（Toulouse）與馬賽（Marseille）等地也都有示威活動。

一段影片顯示，非裔音樂製作人澤克勒（Michel Zecler）11月21日準備進入他在巴黎的錄音室時，手無寸鐵卻遭到數名警察毆打，這段影片引發社會大眾對相關立法的憤怒。

對於法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）提出「整體安全法」草案，外界視為他向右傾的象徵。

面對眾怒升高，馬克宏的「共和前進！」黨（LREM）宣布將會改寫草案第24條，即有關禁止對警察反蒐證錄影的受爭議條款。