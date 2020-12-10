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「摩西」輸給海水的威力 威尼斯又淹水了

編譯周辰陽／綜合9日電
義大利威尼斯8日再遭異常潮汐「Acqua Alta」帶來的大水入侵，聖馬可廣場上的一位模特兒抓起身上的紅色連身裙。（Getty Images）
義大利威尼斯8日再遭異常潮汐「Acqua Alta」帶來的大水入侵，聖馬可廣場上的一位模特兒抓起身上的紅色連身裙。（Getty Images）

義大利威尼斯去年遭受1966年後最嚴峻大水侵襲，蒙受巨大損失。威尼斯耗資數十億美元打造的新堤防「摩西」（MOSE）今年10月啟用，當時成功避免市區被淹，但8日一早的強風大雨讓水位急遽升高，市府來不及啟動升降閘門，導致大水再度湧入。

綜合媒體報導，這套防洪系統原本設計在30分鐘內啟動，以形成一個可以抵擋比正常高3公尺的水位，但8日的預報錯誤預測水位只會上升1.2公尺，導致防洪系統未能即時啟動。

從影像可見，舉世聞名的聖馬可廣場、周邊的拱廊商店街與大街小巷都被大水淹沒，水勢較低區域的行人紛紛穿上雨鞋，鬧洪災地點的民眾則必須套上防水長褲。工作人員趕緊架設走道，有人划船在市內行進，也有市民仍閒情逸致，拿著手機走近大水拍攝實況。

每日郵報報導，隨著強勁西洛可風自克羅埃西亞吹來，威尼斯周邊近海的兩條河流氾濫，當日水位先升至122公分，再漲至145公分。雖然威尼斯潟湖入口處的「摩西」堤防可保衛市區免受最高達3公尺的潮水淹入，但閘門升起需48小時提前預警，過去數日的天氣預報認為降雨將讓海平面升高至120公分，比啟動門檻的130公分來得低。

聖馬爾谷聖殿宗主教座堂司賬塔塞因（Carlo Alberto Tessein）指出，「情勢糟透了，我們被水淹了」，並稱大水已經入侵教堂，有可能帶來破壞。

自有紀錄以來，威尼斯異常潮汐「Acqua Alta」有24次升到140公分以上，15次發生在過去20年間，其中5次發生在2019年11月。天氣預報指出，水位9日會降回120公分，10日再回到135公分，威尼斯市長布魯尼亞羅（Luigi Brugnaro）則呼籲，面對天氣驟然轉變，「摩西」堤防需加快啟動與反應。

義大利威尼斯8日遭異常潮汐帶來大水入侵，市府來不及啟動「摩西」堤防，導致大水再度...
義大利威尼斯8日遭異常潮汐帶來大水入侵，市府來不及啟動「摩西」堤防，導致大水再度入侵聖馬可廣場。（美聯社）
義大利威尼斯8日一早的強風大雨讓潮水水位升高，意料之外的天氣預報導致新堤防「摩西...
義大利威尼斯8日一早的強風大雨讓潮水水位升高，意料之外的天氣預報導致新堤防「摩西」來不及啟動，小朋友必須涉水才能穿越市區。（美聯社）
義大利威尼斯聖馬爾谷聖殿宗主教座堂8日內部影像，可見異常潮汐帶來的大水淹入。（歐...
義大利威尼斯聖馬爾谷聖殿宗主教座堂8日內部影像，可見異常潮汐帶來的大水淹入。（歐新社）

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