「摩西」輸給海水的威力 威尼斯又淹水了

義大利威尼斯8日再遭異常潮汐「Acqua Alta」帶來的大水入侵，聖馬可廣場上的一位模特兒抓起身上的紅色連身裙。（Getty Images）

義大利 威尼斯去年遭受1966年後最嚴峻大水侵襲，蒙受巨大損失。威尼斯耗資數十億美元 打造的新堤防「摩西」（MOSE）今年10月啟用，當時成功避免市區被淹，但8日一早的強風大雨讓水位急遽升高，市府來不及啟動升降閘門，導致大水再度湧入。

綜合媒體報導，這套防洪系統原本設計在30分鐘內啟動，以形成一個可以抵擋比正常高3公尺的水位，但8日的預報錯誤預測水位只會上升1.2公尺，導致防洪系統未能即時啟動。

從影像可見，舉世聞名的聖馬可廣場、周邊的拱廊商店街與大街小巷都被大水淹沒，水勢較低區域的行人紛紛穿上雨鞋，鬧洪災地點的民眾則必須套上防水長褲。工作人員趕緊架設走道，有人划船在市內行進，也有市民仍閒情逸致，拿著手機 走近大水拍攝實況。

St. Mark's Square in Venice flooded, damaging shops and businesses after officials decided not to activate an experimental system of inflatable barriers.



The mayor announced the movable barriers would be activated overnight to prevent more flooding. https://t.co/ph1lPUfGiC pic.twitter.com/IYA01r0YFk — ABC News (@ABC) December 8, 2020

每日郵報報導，隨著強勁西洛可風自克羅埃西亞吹來，威尼斯周邊近海的兩條河流氾濫，當日水位先升至122公分，再漲至145公分。雖然威尼斯潟湖入口處的「摩西」堤防可保衛市區免受最高達3公尺的潮水淹入，但閘門升起需48小時提前預警，過去數日的天氣預報認為降雨將讓海平面升高至120公分，比啟動門檻的130公分來得低。

聖馬爾谷聖殿宗主教座堂司賬塔塞因（Carlo Alberto Tessein）指出，「情勢糟透了，我們被水淹了」，並稱大水已經入侵教堂，有可能帶來破壞。

自有紀錄以來，威尼斯異常潮汐「Acqua Alta」有24次升到140公分以上，15次發生在過去20年間，其中5次發生在2019年11月。天氣預報指出，水位9日會降回120公分，10日再回到135公分，威尼斯市長布魯尼亞羅（Luigi Brugnaro）則呼籲，面對天氣驟然轉變，「摩西」堤防需加快啟動與反應。