「摩西」輸給海水的威力 威尼斯又淹水了

義大利 威尼斯去年遭受1966年後最嚴峻大水侵襲,蒙受巨大損失。威尼斯耗資數十億美元 打造的新堤防「摩西」(MOSE)今年10月啟用,當時成功避免市區被淹,但8日一早的強風大雨讓水位急遽升高,市府來不及啟動升降閘門,導致大水再度湧入。

綜合媒體報導,這套防洪系統原本設計在30分鐘內啟動,以形成一個可以抵擋比正常高3公尺的水位,但8日的預報錯誤預測水位只會上升1.2公尺,導致防洪系統未能即時啟動。

從影像可見,舉世聞名的聖馬可廣場、周邊的拱廊商店街與大街小巷都被大水淹沒,水勢較低區域的行人紛紛穿上雨鞋,鬧洪災地點的民眾則必須套上防水長褲。工作人員趕緊架設走道,有人划船在市內行進,也有市民仍閒情逸致,拿著手機 走近大水拍攝實況。

St. Mark's Square in Venice flooded, damaging shops and businesses after officials decided not to activate an experimental system of inflatable barriers.



The mayor announced the movable barriers would be activated overnight to prevent more flooding. https://t.co/ph1lPUfGiC pic.twitter.com/IYA01r0YFk