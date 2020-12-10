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已為新冠焦頭爛額 印度爆發不明怪病500多人送醫

編譯中心╱綜合9日電
印度安德拉邦近日出現不明怪病，疑似重金屬中毒。(歐新社)
印度安德拉邦近日出現不明怪病，疑似重金屬中毒。(歐新社)

印度安德拉邦艾路魯市（Eluru）近日爆發不明怪病，數百名病患上周末出現眼睛灼熱、嘔吐、失去意識等症狀，1名45歲男子身亡。當地衛生報告初步顯示，病患血液樣本中含有鉛和鎳微粒，疑似重金屬中毒。

CNN報導，根據當地官員羅伊（Dolla Joshi Roy），已經有500多人因該病被送往醫院，病患出現一系列包括癲癇、失去意識、眼睛灼熱、嘔吐等症狀。路透社報導，有300多名兒童感染這個不明疾病，大多數有暈眩、昏迷、頭痛和嘔吐症狀。他們2019冠狀病毒疾病篩檢皆呈陰性。

當地官員指出，由全印醫學科學研究所（AIIMS）初步調查結果發現，病患血液中含有鉛和鎳微粒，更多的樣本也正送往AIIMS進行分析中。

AIIMS在當地水源的樣本中並沒有發現鉛和鎳的存在，目前仍不清楚重金屬如何進入病患體內。

羅伊表示，因該病送往醫院的505名病患中，已知300人已出院，1人死亡。

聯邦議員拉奧（GVL Narasimha Rao）稍早則在推特（Twitter）表示，與政府醫療專家談過話後，「有毒的有機氯（organochlorine）是最可能的起因」。

印度已因當地2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例高居全球第2、總數直逼1000萬例而焦頭爛額，不明疾病讓當地居民更為焦慮。

印度 篩檢 推特

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