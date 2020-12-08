核武之父暗殺手法曝光 伊朗：AI衛星遙控機槍行凶

半官媒梅爾通訊社指出，伊朗核武之父早前遭暗殺身亡，暗殺者透過衛星控制機槍。（路透資料照片）

伊朗 「核武之父」科學家法克里薩德11月27日在伊朗近郊遭暗殺身亡，伊朗半官媒梅爾通訊社指出，暗殺行動中使用了衛星遙控機槍。

報導引述革命衛隊副指揮官法達維指出，法克里薩德當天在德黑蘭郊區慘遭槍枝及汽車 炸彈攻擊身亡，當時他的汽車正於高速公路上行駛，武器透過「人工智慧」瞄準法克里薩德。

自暗殺事件以來，各方對法克里薩德死亡說法不一。初期新聞報導稱他在槍戰中身亡，也有報導指出他是被安裝在皮卡車上遠端遙控機槍所擊殺身亡。

法達維6日表示，機槍很精準的一共對法克里薩德開了13槍，儘管他的妻子坐在同一汽車內距離僅有幾英吋距離，妻子卻沒有受傷。

伊朗欲裝先進離心機 英德法憂慮

此外，英國、德國 和法國政府今天表示，伊朗打算在納坦茲（Natanz）的鈾濃縮廠安裝先進離心機，這些計畫違反德黑蘭當局在2015年簽訂的一項協議，讓人「深感憂慮」。

國際原子能總署上個月指出，伊朗已經在納坦茲的地下設施安裝且開始運轉先進離心機。英德法政府表示：「伊朗最近向國際原子能總署宣布，打算在納坦茲的燃料濃縮廠再安裝3組先進離心機級聯。」

根據2015年簽訂的「聯合全面行動方案」（JCPoA），伊朗僅能使用較為簡單的離心機來進行鈾濃縮作業。