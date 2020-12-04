孟加拉將洛興雅難民移低窪島 這裡洪水一來全部淹沒
孟加拉政府3日開始將洛興雅（Rohingya）難民遷移至一座低漥小島，首批預計遣送2500位難民，由於島嶼易受熱帶氣旋與洪患侵擾，國際批評此舉將使洛興雅難民處境更加艱難。人權觀察及國際特赦等人權組織質疑，部分難民是被強迫遷移。
中央社引述法新社報導，2017年，近一百萬名洛興雅人因受緬甸軍方攻擊逃亡至孟加拉，居於孟加拉東南部科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）廣大又骯髒的難民營中。在缺乏安全與人權保障下，洛興雅人拒絕重返緬甸，但由於難民營充斥暴力毒品幫派與盛行極端運動，孟國政府日漸失去耐心，欲早日清除這些難民營。
據報導，孟加拉政府3日開始將近千名暫居東部邊境科克斯巴扎爾地區的洛興雅難民，遷移至吉大港，再轉往孟加拉灣內的巴山查爾島（Bhashan Char）一個難民營。
該島面積約52平方公里，近數十年在孟加拉灣上冒起，當局在島上興建可收容約10萬人的設施，並加建約3米高的堤壩防洪，惟當地人稱該島易受氣旋與洪水侵襲，風暴潮可高達5公尺，曾將整島淹沒。
報導指出，孟國海軍已在當地興建可容納至少10萬洛興雅難民的避難所，還有約3公尺高的堤防以免水患侵襲。
不過，目前仍不清楚將搭上巴士接受移轉的確切人數，因為人權團體指控部分難民遭被迫遣送，而非出於自願。
人權觀察及國際特赦等人權組織質疑，部分難民是被強迫遷移，有難民透露，孟加拉軍人不斷毆打其親人，直到他們同意離開。孟加拉外長批評人權組織說謊，稱自願搬遷是解難民營擠迫問題。部分當地人權組織亦稱，有洛興雅家庭擔心難民營治安惡化，極端組織施襲而決定搬出。
位於孟加拉的聯合國辦公室今天發表了簡短的聲明，表示聯合國「並未參與」難民重新安置計畫，且對整起事件「所知有限」。
聯合國強調，難民「須出於自由意志與資訊完整，再決定是否接受重新安置」。此外，一旦將難民移轉至新地點，就須確保他們能接受教育與取得醫療照護，以及享有隨時搬離的權利。
上一則
歐盟憲法之父 法前總統季斯卡染新冠病逝
下一則
FB留言