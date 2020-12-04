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孟加拉將洛興雅難民移低窪島 這裡洪水一來全部淹沒

編譯中心／綜合3日電
孟加拉政府以巴士將科克斯巴扎爾難民營的洛興雅人接送到輸運港口。（路透）
孟加拉政府以巴士將科克斯巴扎爾難民營的洛興雅人接送到輸運港口。（路透）

孟加拉政府3日開始將洛興雅（Rohingya）難民遷移至一座低漥小島，首批預計遣送2500位難民，由於島嶼易受熱帶氣旋與洪患侵擾，國際批評此舉將使洛興雅難民處境更加艱難。人權觀察及國際特赦等人權組織質疑，部分難民是被強迫遷移。

中央社引述法新社報導，2017年，近一百萬名洛興雅人因受緬甸軍方攻擊逃亡至孟加拉，居於孟加拉東南部科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）廣大又骯髒的難民營中。在缺乏安全與人權保障下，洛興雅人拒絕重返緬甸，但由於難民營充斥暴力毒品幫派與盛行極端運動，孟國政府日漸失去耐心，欲早日清除這些難民營。

據報導，孟加拉政府3日開始將近千名暫居東部邊境科克斯巴扎爾地區的洛興雅難民，遷移至吉大港，再轉往孟加拉灣內的巴山查爾島（Bhashan Char）一個難民營。

該島面積約52平方公里，近數十年在孟加拉灣上冒起，當局在島上興建可收容約10萬人的設施，並加建約3米高的堤壩防洪，惟當地人稱該島易受氣旋與洪水侵襲，風暴潮可高達5公尺，曾將整島淹沒。

報導指出，孟國海軍已在當地興建可容納至少10萬洛興雅難民的避難所，還有約3公尺高的堤防以免水患侵襲。

不過，目前仍不清楚將搭上巴士接受移轉的確切人數，因為人權團體指控部分難民遭被迫遣送，而非出於自願。

人權觀察及國際特赦等人權組織質疑，部分難民是被強迫遷移，有難民透露，孟加拉軍人不斷毆打其親人，直到他們同意離開。孟加拉外長批評人權組織說謊，稱自願搬遷是解難民營擠迫問題。部分當地人權組織亦稱，有洛興雅家庭擔心難民營治安惡化，極端組織施襲而決定搬出。

位於孟加拉的聯合國辦公室今天發表了簡短的聲明，表示聯合國「並未參與」難民重新安置計畫，且對整起事件「所知有限」。

聯合國強調，難民「須出於自由意志與資訊完整，再決定是否接受重新安置」。此外，一旦將難民移轉至新地點，就須確保他們能接受教育與取得醫療照護，以及享有隨時搬離的權利。

孟加拉政府以巴士將科克斯巴扎爾難民營的洛興雅人接送到輸運港口。（路透）
孟加拉政府以巴士將科克斯巴扎爾難民營的洛興雅人接送到輸運港口。（路透）

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