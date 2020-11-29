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宏都拉斯前總統攜1.8萬元未申報 機場遭攔：錢不是我的

編譯中心／綜合28日電

宏都拉斯前總統賽拉亞27日表示，他在敦康丁國際機場受到「不法拘留」，原因是他攜帶1萬8000美元未申報，但他聲稱這筆錢不歸他所有。

路透報導，賽拉亞（Manuel Zelaya）告訴當地媒體：「我不知道這筆錢的來源。顯然有人把錢放到我行李裡面。我都旅行400次了，我知道不能帶這麼多錢上機。有必要去調查是誰把錢放到我的行李裡。」

賽拉亞稍早在推特寫道自己在敦康丁機場的移民管理處被攔下檢查隨身行李，並遭「不法拘留」。宏都拉斯檢察官辦公室發言人則說，賽拉亞未遭到拘留。

發言人表示：「發生的事件都是依照法律規定，也就是在記錄中，記錄完成後由前總統賽拉亞簽名。他稱這筆錢不是他的，他可以輕易離開。」

賽拉亞2006年至2009年領導宏都拉斯，他是已故委內瑞拉總統查維斯（Hugo Chavez）的盟友。2009年6月，賽拉亞準備舉行總統連任的修憲公投之際，遭到軍方發動政變罷黜，反對派稱他辦公投目的是謀畫維持掌權。

為防制洗錢與走私，法律規定出入境旅客攜帶金額上限是1萬美元，同時必須申報。

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