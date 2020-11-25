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迫女乘客侵入性檢查惹議 卡達確認棄嬰生母身分

編譯中心／綜合24日電
卡達航空10月初飛澳洲航班的女性乘客被要求接受侵入性檢查。卡達23日表示，已確認這名女嬰的雙親身分。(路透)
卡達航空10月初飛澳洲航班的女性乘客被要求接受侵入性檢查。卡達23日表示，已確認這名女嬰的雙親身分。(路透)

卡達機場人員10月初在廁所發現一名早產棄嬰，機場竟要求班機上的女性乘客接受侵入性檢查，以找出棄嬰生母，引爆全球怒火。卡達23日表示，已確認這名女嬰的雙親身分。

檢方表示，女嬰父母來自「亞洲國家」。在卡達，「亞洲國家」通常是指南亞國家，卡達有許多來自南亞國家的移工。

檢方在聲明中說，女嬰母親已逃往海外，一旦被定罪，恐面臨高達15年徒刑，當局正努力「緝捕逃犯」；檢方稱這名女子為「囚犯」，意味她可能在缺席的情況下被定罪。

卡達首都杜哈機場工作人員10月2日在廁所發現一名棄嬰，因此要求10架卡達航空待起飛班機上的女性乘客接受侵入性檢查，包括一架飛往澳洲雪梨的班機，受檢者也包括澳洲籍女性，引發澳洲和卡達外交齟齬。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）說，這類舉措駭人聽聞；卡達總理哈立德（Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz al-Thani）已為此致歉。

檢方說：「調查揭露女嬰母親將孩子丟棄在機場離境候機室的廁所垃圾桶，然後登機飛往目的地。」檢方聲明說，經去氧核醣核酸（DNA）檢驗後，一名男性被告確認為女嬰父親，但未透露最初是如何找到他。

聲明說，女嬰母親曾傳訊息告訴女嬰父親，她已經生產，且已把寶寶丟棄並離開卡達；目前還不清楚女嬰父親將面臨何種罪名。女嬰目前由卡達當局安置。

此外，卡達檢察官也對在哈馬德國際機場（Hamad International Airport）工作的員警提起刑事訴訟。

檢方聲明說，在機場安全部門工作的司法警察要求女性醫療人員檢查女乘客，這就觸犯了法律；這些警察單方面採取行動，恐面臨「高達3年徒刑」。檢方並未說明他們所犯的罪名，也沒詳述有多少人被告。

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