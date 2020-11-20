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官兵殺人比賽 英美部隊也有份

編譯張佑生／綜合19日電

派駐到阿富汗的澳洲國防軍鬧出官兵殺人比賽的國際級醜聞，並肩作戰的美軍和英軍同樣面對非法殺戮的類似指控，包括濫殺無辜平民和虐俘致死。

美國軍事檢察官指出，從2010年元月起，就有一群美國陸軍士兵針對阿富汗平民進行殺人比賽，案件引起國際社會公憤是在德國「明鏡」周刊登出美國兩名士兵與阿富汗民眾屍體合照當作戰利品之後。

2011年11月，美軍「殺戮小隊」的主謀，陸軍上士吉布斯被軍法審判處以終身監禁，十年內不得提出假釋聲請。軍事法庭判他謀殺三名阿富汗平民罪狀成立，還切下部分遺體當作「紀念品」，並在遺體旁放上槍械，偽裝成是在雙方激戰中遭擊斃的神學士成員。

五名士兵在案件中「分工」各有角色，都被定罪。另外六名士兵接受認罪協商的條件，包括與屍體合照的士兵。

去年，美國總統川普特赦兩名曾在阿富汗服役的士兵。其中一人2013年被判二級謀殺罪成立，因為他下令屬下對騎機車的三名手無寸鐵的阿富汗民眾開槍，被判19年徒刑。另一人遭控謀殺被俘的阿富汗人，結果在審判前就獲特赦。

英國方面，針對英軍特種部隊有無趁夜間行動時濫殺無辜的「諾斯摩爾行動」，歷經三年調查，最後在2017年以不起訴結案。一名皇家陸戰隊員在2011年槍殺手無寸鐵的神學士囚犯，被判終身監禁。上訴後改判非預謀殺人罪，服刑三年後在2017年出獄。

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