澳洲軍方濫殺平民 「逼菜鳥兵擊斃戰俘 」 總理、司令道歉

澳洲國防軍司令康貝爾在19日記者會上緊抿雙唇，顯得壓力很大。（美聯社）

歷經四年漫長調查及500多次約談訊問，澳洲 國防軍司令康貝爾19日公布澳洲官兵涉嫌在阿富汗濫殺平民及戰俘的調查報告，共19人涉案，包含現役軍人，受害者多達39人。整起事件被稱為「澳洲軍隊史上最可恥的篇章」，將交由檢方追查。除了康貝爾，澳洲總理莫里森也致電阿富汗總統甘尼表達歉意。

康貝爾說：「有些巡邏隊徇私枉法、違反規定、捏造故事、撒謊並殺害俘虜。」受害者遇害後身邊常被擺上武器或者無線電拍照存證，偽裝成戰鬥中被殺，但完全不是這麼一回事。

調查報告指出，除了這些犯行外，更駭人的是澳洲國防軍的內部文化，尤其空降特勤團裡瀰漫一股扭曲的競爭氛圍。康貝爾說，有些菜鳥士兵據稱被迫處決手無寸鐵的戰俘，以達成軍旅生涯的「殺人初體驗」紀錄，不然就會遭到排擠，升遷無望。調查報告將下令者侷限在士官層級的巡邏隊長，表示高層軍官並未涉及下令。

犯案期間約自2006至2013年，涉案者大多屬於空降特勤團，罪行確認後勳章將被追回。

美國 2001年發生九一一恐攻後，超過2萬6000名澳洲官兵在阿富汗與美國及盟邦部隊並肩作戰，對抗神學士、凱達和其他激進伊斯蘭組織；目前只維持約400人在阿富汗配合美軍與盟邦行動。

莫里森上周宣布任命特別檢察官調查相關情事，搶在國際刑事法院出手前先發制人，當局也成立一個獨立小組，以改善武裝部隊內部文化與領導階層。有專家建議無論最後是否起訴，澳洲都應該賠償損失。

西方國家的部隊在阿富汗濫殺平民已不是新鮮事，國際刑事法院今年初已就美軍在阿富汗恐涉戰爭罪展開調查；國際刑事法院2016年1份報告還指出，有合理事由相信，美軍在中情局的海外祕密集中營對戰俘施以酷刑。

英國 也曾就自家特戰部隊有無涉及濫殺，進行調查。

維權者重燃追究戰爭罪希望

「等候已久的公義終於降臨」，醫生斯塔尼克宰（Abdul Ghafar Stanikzai）曾在專責推動人權保護的阿富汗官方機構「阿富汗獨立人權委員會」（AIHRC）烏魯茲甘省（Uruzgan）辦事處任職，現於澳洲接受難民庇護。

斯塔尼克宰曾協助疑遭駐阿富汗澳洲軍隊殺害或俘虜的受害人家屬與駐軍交涉，他坦言以往澳方常拒絕調查投訴，聲稱受害人對軍人構成「直接威脅」，屬「合法被殺」，但新出爐的報告令他對追究阿富汗戰爭罪行的可能重燃希望。