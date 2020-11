教宗方濟各IG按讚火辣美臀照？辣模喜：可上天堂了

天主教教宗方濟各 (Pope Francis)行事親民,2016年開設Instagram帳號後至今已有逾739萬人追蹤,不過有眼尖網友發現,教宗方濟各竟也出現在巴西辣模日前上傳的美臀照「按讚名單」中。天主教通訊社(CNA)指出,消息透露教宗的社交帳戶交由團隊管理,內部正調查為何教宗的IG會「like」性感照。

香港01報導,專門報導體育和流行文化的網站「Barstool Sports」最近在推特 上公布一張Instagram截圖,圖中模特兒嘉麗寶托(Natalia Garibotto)身著短上衣、迷你短裙和白色吊帶襪,在置物櫃佈景前擺出性感撩人的姿勢。

At least I'm going to heaven https://t.co/w3nMYWVR6T