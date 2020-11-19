我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣防疫升級 12月1日起入境 不論國籍須附陰性證明

寫移民掙扎 華裔作家游朝凱 獲美國家圖書獎小說獎

教宗方濟各IG按讚火辣美臀照？辣模喜：可上天堂了

編譯中心／綜合18日電
羅馬天主教教宗方濟各。（歐新社）
羅馬天主教教宗方濟各。（歐新社）

天主教教宗方濟各（Pope Francis）行事親民，2016年開設Instagram帳號後至今已有逾739萬人追蹤，不過有眼尖網友發現，教宗方濟各竟也出現在巴西辣模日前上傳的美臀照「按讚名單」中。天主教通訊社（CNA）指出，消息透露教宗的社交帳戶交由團隊管理，內部正調查為何教宗的IG會「like」性感照。

香港01報導，專門報導體育和流行文化的網站「Barstool Sports」最近在推特上公布一張Instagram截圖，圖中模特兒嘉麗寶托（Natalia Garibotto）身著短上衣、迷你短裙和白色吊帶襪，在置物櫃佈景前擺出性感撩人的姿勢。

截圖下方顯示曾對嘉麗寶托的火辣美臀照按過愛心的帳號，名單中竟然出現方濟各的IG，Barstool Sports戲謔表示，「教宗今日『祝福』了一名IG辣模」。迄今已超過1400次的轉推，點讚數破1.6萬。

嘉麗寶托的性感照吸逾13萬個讚好，而教宗讚好的畫面已被不少網友截圖流傳。有部分網友批評Barstool Sports「你讓人感到羞恥」，要求刪文；也有網友影射天主教神職人員的多起兒童性侵案，留言反諷「還好啦！至少已成年」。雖然教宗帳號很快就將點讚取消，此事曝光後仍引起爭議。

不過，嘉麗寶托倒是輕鬆看待這件事，她把「Barstool Sports」的貼文轉到自己推特並置頂，還打趣道「至少我會上天堂」。

不過，外媒和不少網友都認為教宗不會親自經營自己的IG，事件應該是一場誤會。

有眼尖網友發現，教宗的IG點讚了巴西模特兒的美臀照，火速被截圖。（取材自Inst...
有眼尖網友發現，教宗的IG點讚了巴西模特兒的美臀照，火速被截圖。（取材自Instagram）

教宗 方濟各 推特

上一則

金正男遭暗殺後 傳兒子被CIA帶走下落不明

延伸閱讀

教宗方濟各IG按讚性感美臀照？辣模喜：可上天堂了

教宗方濟各IG按讚性感美臀照？辣模喜：可上天堂了
「榮恩」破世界紀錄「4小時1分」擁Instagram百萬粉絲

「榮恩」破世界紀錄「4小時1分」擁Instagram百萬粉絲
教宗親電白登 不少外國領袖賀電被擋

教宗親電白登 不少外國領袖賀電被擋
華盛頓特區大主教格雷格利 獲任美國首位非裔樞機主教

華盛頓特區大主教格雷格利 獲任美國首位非裔樞機主教

熱門新聞

凱特（右）苦候多年才等到威廉願意結婚，如今成為皇室人氣最高的夫妻。路透資料照片

凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他

2020-11-15 08:01
龐培歐14日抵達巴黎，只有美國駐法國大使（左）迎接。（歐新社）

尷尬之旅…龐培歐訪法遭冷遇 法當局：全程告知白登團隊

2020-11-17 02:26
威廉王子刻意隱瞞曾檢測新冠肺炎陽性的事實，近日才被公開。路透資料照片

威廉王子隱瞞得新冠肺炎 哈利與梅根氣炸！

2020-11-13 11:10
英國首相強生暗藏對川普的祝賀。(取自推特@NaomiOhReally）

賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」

2020-11-10 19:44
因被叫一聲「阿姨」，引發2女街頭互毆。圖／擷自YouTube

叫40歲女「阿姨」錯了嗎？19歲女當街遭狂賞巴掌扯頭髮

2020-11-11 06:42
梅根不被英國人民諒解。圖／路透資料照片

好友爆：黛安娜若在世 兩個兒媳她都不會滿意

2020-11-14 13:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全球最嚴重染疫死亡率排行榜：第一名北達科他州

全球最嚴重染疫死亡率排行榜：第一名北達科他州
一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻

一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻
民主黨國會議員要求明年對川普政府全面展開犯罪調查

民主黨國會議員要求明年對川普政府全面展開犯罪調查
莫德納疫苗生產廠商：大規模生產 面臨三項巨大挑戰

莫德納疫苗生產廠商：大規模生產 面臨三項巨大挑戰
美貌曾與林青霞齊名 胡慧中偶被巧遇62歲模樣曝光

美貌曾與林青霞齊名 胡慧中偶被巧遇62歲模樣曝光