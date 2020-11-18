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秘魯1周換3任總統 中間派薩加斯蒂上台

編譯中心／綜合17日電
秘魯國會16日選出76歲的的中間派國會議員薩加斯蒂擔任臨時總統。（歐新社）
秘魯國會16日選出76歲的的中間派國會議員薩加斯蒂擔任臨時總統。（歐新社）

秘魯國會16日選出76歲的的中間派國會議員薩加斯蒂（Francisco Sagasti）擔任臨時總統。秘鲁政治動盪仍在持續，一周內接連兩位總統下台，薩加斯蒂的上台盼能中止這場危機。

中央社引述法新社報導，來自中間派紫色黨（Morado Party）的薩加斯蒂曾任世界銀行（World Bank）官員與工程師，他不是政治老手，今年3月甫當選國會議員，將擔任臨時總統直至2021年7月底，完成前總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra）的任期。秘魯預定明年4月舉行總統大選。

畢斯卡拉在任兩年間強力肅貪，受到國民推崇，但在政壇樹敵無數，國會130名議員有半數因為涉貪或其他案件被調查。國會9日彈劾畢斯卡拉任職地方首長期間涉貪，逼他下台，卻引發一連串政治危機與大規模抗議活動。畢斯卡拉的繼任者梅禮諾也在上任5天後、於15日辭職。

薩加斯蒂將在17日國會的特別會期宣誓就職。

路透報導，他在國會投票後當選總統的首度發言中說：「今天不是慶祝的日子。」「我們無法回頭，我們沒辦法讓他們起死回生，但我們可以從國會和從行政部門開始行動，不要再讓類似事件發生。」

薩加斯蒂要帶領秘魯恢復穩定的挑戰艱鉅，除了政治動盪外，這個全球第2大銅礦生產國受到疫情重創，同時面臨百年來最嚴重的經濟萎縮。

疫情 投票 彈劾

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