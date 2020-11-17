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尷尬之旅…龐培歐訪法遭冷待 法當局：全程告知白登團隊

編譯中心／綜合16日電
龐培歐14日抵達巴黎，只有美國駐法國大使（左）迎接。（歐新社）
龐培歐14日抵達巴黎，只有美國駐法國大使（左）迎接。（歐新社）

美國國務卿龐培歐14日起高調展開歐洲及中東之旅，訪問7個皆已祝賀白登當選美國總統的國家。不過龐培歐在首站法國即遭到冷待，不僅到法國第3天（16日）才獲安排與總統馬克宏會面，法國並強調這次會面由龐培歐一方提出，表明會向白登團隊公開會晤內容，顯示不欲與川普政府有太多牽扯。

美聯社報導，龐培歐此行目的地除了法國，還包括土耳其、以色列、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達及喬治亞，外界認為打算趁最後機會鞏固川普政府的外交政策，尤其是中東問題上取得的成果，例如在以色列期間，龐培歐將打破歷來國務卿的慣例，視察存在爭議的西岸猶太人殖民區，以及被川普政府確認為以色列領土的戈蘭高地。

然而龐培歐此行被不少媒體形容為「尷尬」的告別之旅，原因是7國領導人都已在白登獲傳媒預測勝出大選後，先後向對方送上祝賀，馬克宏更是最早與白登通電話的國家領導人之一，表明期望未來與白登在氣候、反恐、醫療等議題互相合作。

首日無活動 推特自述行程

白宮至今仍然對大選結果有截然不同的「解讀」，龐培歐在上周公布外訪行程後，曾向記者表示川普政府會「順利過渡至第二屆任期」；對於馬克宏與白登通電話，龐培歐則表示如果對話內容「只是打個招呼」，他沒有異議，強調美國在同一時間只會有「一位總統、一位國務卿、一支國家安全團隊」。

蓬佩奧（右三）14日抵達法國，法國沒有安排任何官式活動，他只與非牟利智庫成員會面...
蓬佩奧（右三）14日抵達法國，法國沒有安排任何官式活動，他只與非牟利智庫成員會面。（歐新社）

法國與龐培歐看待這次訪問行程的態度也構成強烈對比，雖然行程預料是龐培歐離開白宮前最後一次到訪法國，卻沒有引起太大迴響。他14日抵達法國首天，法方沒有安排任何官式歡迎活動，龐培歐只能與非牟利智庫Institut Montaigne會面，並將行程照片上傳到推特。

龐培歐16日才獲安排，分別與馬克宏及外交部長勒德里昂見面。不過法國政府仍然低調處理官方會面行程，不但沒有安排會後記者會，馬克宏一名幕僚更強調，要求會面的一方是龐培歐，且整個安排都有告知「總統當選人白登的團隊」。 

龐培歐 白登 馬克宏

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