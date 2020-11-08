阿聯改革伊斯蘭法律 情侶可同居、罰「榮譽處決」

阿拉伯聯合大公國今天宣布就涉及私人領域的伊斯蘭法律進行重大改革，允許未婚情侶同居、放寬飲酒限制，並且宣告所謂「榮譽處決」觸法。

半島電視台報導，阿聯政府指出，上述司法改革是改善法規和投資 環境，並且加強「寬容原則」其中一環。

改革內容包括年齡21歲及以上者飲用、販售和持有酒精類飲料予以除罪化。此前，個人須獲許可才可購買、運送或在家中持有酒類。新規定讓過去無法取得許可的穆斯林可以自由飲酒。

另一項重大改革為「未婚情侶獲准同居」，這在阿聯本來一直是犯罪行為。儘管在比較自由的金融中心杜拜，當局傾向於不這麼看待，但是相關行為始終存在受懲威脅。

政府也決定拿掉法律上對所謂「榮譽處決」的保護傘。這種部落習俗允許男性家屬可用私刑對付有辱門風的家族女性，並且不會遭到起訴。從現在起，相關作為將被視為等同攻擊。

人權團體指出，在中東和南亞，每年有數以千計女性因為家族成員認為她們有辱門風而遭到殺害，這包括私奔、與男性有染，或是逾越任何跟女性有關的保守價值。國民報報導：「將對造成女性蒙受任何形式騷擾的男性祭出更嚴厲懲罰，包括當街騷擾或跟蹤。」

阿聯外籍人士和本國公民比例接近9：1，相關改革也讓面臨結婚、離婚和繼承有關訴訟的外國人可以不必由伊斯蘭法庭審理。

「摩天大樓林立的觀光 景點」是阿聯向西方遊客、拜金主義者和商界宣傳的口號，放寬個人自由的做法，一方面反映司法體系嚴格遵行伊斯蘭律法的該國正在改變形象，同時代表統治者致力跟上變遷迅速國內社會環境的腳步。

同時，美國斡旋阿聯—以色列 關係正常化後，可望吸引以色列觀光和投資湧入。