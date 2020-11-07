我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診973萬例 德州近98萬

密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

颶風伊塔襲中美洲 洪災釀逾百死

編譯中心／綜合6日電
颶風伊塔在瓜地馬拉造成山體滑坡意外，已有超過100人罹難，150多所房屋被埋。（歐新社）
颶風伊塔在瓜地馬拉造成山體滑坡意外，已有超過100人罹難，150多所房屋被埋。（歐新社）

颶風伊塔（Hurricane Eta）襲擊中美洲地區，帶來豪雨及洪災，造成至少100人死亡，數千人被撤離後，目前轉往古巴前進，美國有線電視新聞網（CNN）氣象學家羅伯特·沙克爾福德（Robert Shackelford）稱，目前預計它將在周六晚上至周日上午經過古巴，然後再返回西北，並於下周初進入墨西哥灣，預計此後將前往佛羅里達。

瓜地馬拉的總統賈麥岱今天表示，瓜國發生山體滑坡意外，已有超過100人罹難，150多所房屋被埋。

到目前為止，已有超過3萬3000人受到山體滑坡和洪水的影響。根據官方數據，至少有1800人被疏散，有400人躲在避難所。

電視畫面和社群媒體上貼出的影像顯示，鄰近瓜地馬拉的宏都拉斯，北部城市汕埠（San Pedro Sula，又譯聖佩德羅蘇拉），許多人攜家帶眷在被淹沒的街道上涉水而過，而在瓜地馬拉中部城市聖佩德羅卡爾查（San Pedro Carcha）部分地區，街道上的汽車幾乎都要滅頂了。

在宏都拉斯，數百人被大水困在屋頂上，救難人員讓約500人撤離到安全處。

宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）稍早告訴HCH電視台說：「災情十分嚴重，這讓人震驚，也需要盡快、專業的處理。」

伊塔是多年來襲擊中美洲最猛烈的風暴之一，伊塔3日侵襲尼加拉瓜的時候是風速達每小時241公里的4級颶風，之後在往內陸移動並進入鄰國宏都拉斯時，減弱成熱帶低氣壓。

颶風伊塔在宏都拉斯至少造成7人死亡，民眾互相幫助穿過一條被水淹沒的街道。（美聯社...
颶風伊塔在宏都拉斯至少造成7人死亡，民眾互相幫助穿過一條被水淹沒的街道。（美聯社）
颶風伊塔在宏都拉斯至少造成7人死亡，影響超過36萬人；颶風伊塔過後，民眾在一條被...
颶風伊塔在宏都拉斯至少造成7人死亡，影響超過36萬人；颶風伊塔過後，民眾在一條被洪水淹沒的道路中跋涉。（美聯社）

古巴 颶風 社群媒體

上一則

科索沃總統涉戰爭罪 辭職「維護尊嚴」赴海牙受審

下一則

歐洲疫情失控 逾30萬死 義大利2度封城

延伸閱讀

颶風Zeta影響 麻州周五迎今年第一場雪

颶風Zeta影響 麻州周五迎今年第一場雪

颶風Zeta影響 新英格蘭周五迎本季第一場雪

颶風Zeta影響 新英格蘭周五迎本季第一場雪

巴西里約警匪槍戰 一口氣擊斃12名嫌犯

巴西里約警匪槍戰 一口氣擊斃12名嫌犯
戴爾塔颶風過境路州 60萬戶停電

戴爾塔颶風過境路州 60萬戶停電

熱門新聞

墨西哥20歲女性丹娜（Danna Sugey）失蹤7個多月，丹娜的媽媽突然夢到女兒來託夢，希望媽媽能再找找，果然在一處垃圾場找到她的遺體。取自臉書

妙齡女失蹤...託夢母「再找找」 5天後垃圾場挖出遺體

2020-10-30 14:10
22日，川普和白登在2020總統大選最後一場辯論上。(美聯社)

賭大選 看好誰？ 全球押注賭金已逾10億美元

2020-10-30 19:24
印尼一名71歲老翁上個月娶18歲少女，但這段婚姻只維持22天就玩完。翻攝自tribunnews

78歲翁娶嫩妹羞喊「再生一個」 22天後離婚真相曝光

2020-11-03 13:17
英國人也關注美國大選，投注金額創下歷史新高。（美聯社）

英國賭徒瘋美國大選 已下注2.84億美元

2020-10-30 21:18
無論是川普總統（左）連任，還是民主黨候選人拜登（右）勝選，歐洲國家都認為不能再仰賴美國。（Getty Images）

無論川普或白登當選 歐洲國家覺悟：不能再仰賴美國

2020-11-01 09:55
德國杜莎夫人蠟像館將美國總統川普的蠟像放進大型垃圾箱。路透

杜莎夫人蠟像館 把川普雕像扔垃圾箱

2020-11-01 07:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票

大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票
「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄

「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄
選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票

選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票
快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂

快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂
川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇

川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇