颶風伊塔襲中美洲 洪災釀逾百死

颶風伊塔在瓜地馬拉造成山體滑坡意外，已有超過100人罹難，150多所房屋被埋。（歐新社）

颶風 伊塔（Hurricane Eta）襲擊中美洲地區，帶來豪雨及洪災，造成至少100人死亡，數千人被撤離後，目前轉往古巴 前進，美國有線電視新聞網（CNN）氣象學家羅伯特·沙克爾福德（Robert Shackelford）稱，目前預計它將在周六晚上至周日上午經過古巴，然後再返回西北，並於下周初進入墨西哥灣，預計此後將前往佛羅里達。

瓜地馬拉的總統賈麥岱今天表示，瓜國發生山體滑坡意外，已有超過100人罹難，150多所房屋被埋。

到目前為止，已有超過3萬3000人受到山體滑坡和洪水的影響。根據官方數據，至少有1800人被疏散，有400人躲在避難所。

電視畫面和社群媒體 上貼出的影像顯示，鄰近瓜地馬拉的宏都拉斯，北部城市汕埠（San Pedro Sula，又譯聖佩德羅蘇拉），許多人攜家帶眷在被淹沒的街道上涉水而過，而在瓜地馬拉中部城市聖佩德羅卡爾查（San Pedro Carcha）部分地區，街道上的汽車幾乎都要滅頂了。

在宏都拉斯，數百人被大水困在屋頂上，救難人員讓約500人撤離到安全處。

宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）稍早告訴HCH電視台說：「災情十分嚴重，這讓人震驚，也需要盡快、專業的處理。」

伊塔是多年來襲擊中美洲最猛烈的風暴之一，伊塔3日侵襲尼加拉瓜的時候是風速達每小時241公里的4級颶風，之後在往內陸移動並進入鄰國宏都拉斯時，減弱成熱帶低氣壓。