北韓傳秘密製造2潛艦 「1架能射彈道飛彈」

南韓 國會情報委員會在野黨議員3日聆聽國家情報院（NIS）閉門簡報後表示，北韓 正在建造兩艘新潛艦，其中一艘能夠發射彈道飛彈 。

路透報導，議員河泰慶表示：「北韓正在建造的其中一艘潛艦，可以攜帶潛射彈道飛彈（SLBM）」、「其中一艘是經改造的羅密歐級（Romeo-class）潛艦，另一艘是新的中型潛艦。」

北韓媒體去年7月報導顯示，領導人金正恩視察了一艘大型新建潛艦。北韓當時未描述這艘潛艦的武器系統，但分析家指出，這艘潛艦的尺寸顯然是設計來搭載飛彈。

北韓去年底聲稱，已從海上成功試射一枚新潛射彈道飛彈。北韓也於10月10日平壤軍事閱兵期間，展示新的潛射彈道飛彈設計。

韓聯社引述河泰慶指出，北韓在軍事閱兵上共展示76枚洲際彈道飛彈，包括9種不同類型，是北韓兩年來首次展示遠程武器。北韓今年展示的武器規模，是歷來所有閱兵之最。

韓聯社報導，河泰慶也指稱，間接證據顯示，金正恩已下令調查北韓軍隊開槍射殺一名南韓漁業官員事件。這名官員於9月底失蹤，並在北韓水域遭到射殺。北韓上周表示，當時因為擔憂新冠疫情散播，而採取自衛措施。