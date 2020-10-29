取代希斯羅 巴黎戴高樂躍「歐洲最忙機場」

法國巴黎戴高樂機場成為歐洲最繁忙的機場。圖為法國總理卡斯克特斯（中）7月時視察戴高樂機場。（Getty Iｍages）

過去一向是歐洲最繁忙機場 的倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport），因新冠病毒篩檢作業和實施旅遊限制大受影響，法國巴黎戴高樂機場（Charles de Gaulle）首度超越希斯羅，成為歐洲最繁忙的機場。

中央社引述法新社報導，希斯羅機場在最新報告中表示：「巴黎戴高樂機場首度超越希斯羅機場，成為歐洲最大的機場，荷蘭阿姆斯特丹史基普機場（Schiphol）和德國法蘭克福機場緊追在後。」希斯羅機場也警告，英國 商業優勢漸失。

由於新冠疫情 再度升溫，加上防疫限制措施持續實施，希斯羅機場也大砍未來兩年的需求預測。

希斯羅機場又說，如今預期2020年進出機場旅客約為2260萬人，2021年則為3710萬人。之前的預測分別是2920萬和6280萬人。

希斯羅機場說：「下砍估值是因為新冠病毒第二波疫情來襲，加上英國政府推動篩檢以重新對『高風險』國家開放國界的進展緩慢。」

美聯社報導，希斯羅機場今天公布的財報顯示，今年頭9個月稅前虧損15.2億英鎊，相較於去年同期虧損7600萬英鎊。營收則驟降69%至23億英鎊。