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福島核廢水排入海 日恐點頭 漁業組織恐慌

編譯莊蕙嘉、記者潘乃欣／綜合16日電
福島核電廠的核廢水儲存槽即將不敷使用。（路透）
福島核電廠的核廢水儲存槽即將不敷使用。（路透）

日本東京電力公司「福島第一核電廠」的核廢水兩年後將滿載，日本政府預定本月做出決定，恐將高達123萬噸含放射物質汙水排放入海。內閣官房長官加藤勝信說，排放汙水才不致耽誤福島核一廠反應爐廢爐計畫，但當地漁業組織反對。

福島核一廠的核汙水目前以每日約170噸的速度增加，雖然今年內可確保137萬噸的汙水儲存量，但儲存槽估計將在2022年10月滿載，且排放作業需時兩年準備，也就是輻射汙水問題已刻不容緩。

福島核一廠在2011年3月11日的東日本大地震遭海嘯侵襲，1號機至3號機發生「爐心熔毀」事故，甚至數度氫氣爆炸，造成大量放射物質外洩，是全球僅次於車諾比事故的最嚴重核災。為讓反應爐降溫，必須不斷注水，此外，滲入毀損建築的地下水和雨水也因此含有放射物質，使汙水量增加。

2013年8月，東電承認冷卻儲水槽輻射汙水恐有部分經排水溝流入太平洋，讓漁夫恐慌。

自核災以來，南韓持續禁止福島縣海鮮進口，當地漁業組織認為排放輻射汙水將讓魚貨再度承受「風評被害」，即因未經證實的傳言而被牽連，蒙受損失。

日本經濟產業大臣梶山弘志16日說，政府會深化檢討並負起責任提出最後結論。他說：「為了反應爐停機能按進度執行，必須盡快決定汙水處理方式」。

東電使用淨化裝置除去汙水中的大部分放射物質，但氚難以去除。東電表示，將汙水排放入海之前，將加水稀釋500至600倍後再排放，估計排出時的氚濃度僅國家規範標準的約四十分之一，在國際許可的標準值以下。

日本首相菅義偉上月指示內閣盡快確定處理措施，政府也將協助促銷福島農產品以及宣傳汙水處理的安全性。

日本 菅義偉 東京

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