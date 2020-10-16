曼谷緊急狀態 泰警抓人3抗議領袖被捕

泰國民主示威者在14日發起曼谷反政府集會遊行至總理府抗議。（Getty Images）

由於要求總理辭職和修憲的反政府學運升溫，泰國 15日宣布曼谷進入緊急狀態 ，不過抗議民眾無懼緊急命令，上千人占領鬧區叻巴頌路口。民主運動人士表示，當中包括至少3名反政府抗議領袖。

泰國政府15日凌晨宣布，由於「出現搭載王室成員的車隊遭衝撞事件，以及國家安全和經濟方面的考量」，決定讓曼谷進入緊急狀態。總理宣布曼谷進入緊急狀態後，政府可以禁止5人以上的集會，且禁止民眾進入政府劃定的區域。

不過示威民眾無懼緊急狀態命令，15日下午約3時開始集結在叻巴頌路口（Ratchaprasong Intersection），從一開始的數十人增加到數百人，警方出動人牆包圍示威者，雙方數度推擠，不過民眾越來越多，到傍晚5時左右，約有1000到2000人聚集。

民眾不斷高喊「封建必亡、人民萬歲」、「帕拉育滾蛋」、「把我們的朋友放出來」等口號，隨後民眾在路口正中央搭建了一個臨時舞台，讓學運領袖之一的帕努彭（Panupong Jadnok）站上舞台，示威民眾直接就地坐下，占領了叻巴頌路口，周圍則有大批警力包圍。

泰國警方據最新頒布的全面緊急命令逮捕20多人，泰國皇家警察 副發言人奇沙納（Kissana Phathanacharoen）說，學生領袖號召今天再度集結抗議，是「違反規定」。

知名學生領袖帕努莎雅（Panusaya Sithijirawattanakul）說，落網者包括人權律師阿農（Anon Numpa）與學運領袖之一巴利（Parit Chiwarak）。不久後，網路出現帕努莎雅比著三指手勢，坐在輪椅上遭逮捕的畫面。

泰國自7月以來全國掀起學運浪潮，這是學生團體第六度在街頭發起大規模抗議示威活動。