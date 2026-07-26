烏克蘭襲擊伊朗商船釀死傷 伊方召見烏臨時代辦

圖為伊朗外交部長阿拉奇。(美聯社)

據伊朗 伊斯蘭共和國通訊社25日報導，伊朗外交部當天就烏克蘭 在裏海水域襲擊伊朗商船一事召見烏克蘭駐伊朗臨時代辦。

報導說，烏克蘭軍方25日凌晨在裏海水域襲擊了一艘伊朗商船，造成一名船員死亡，另有一人受傷。伊朗外交部強烈譴責襲擊行為，認為襲擊違反聯合國憲章基本原則，是「侵略行為」並對裏海沿岸國家構成安全威脅，烏方必須「承擔責任」。

另據伊朗通訊社報導，伊朗外交部長阿拉奇在與歐盟 外交與安全政策高級代表卡拉斯通話時，呼籲歐盟及聯合國安全理事會針對這起攻擊作出堅定回應。

烏克蘭方面，烏克蘭總統澤倫斯基26日在社群媒體上表示，烏克蘭武裝部隊在裏海發動的遠程打擊取得「非常豐碩的成果」，擊中涉及伊朗軍事貨物運輸的船隻，以及一艘軍艦。

烏克蘭安全局在電報（Telegram）上表示，無人機攻擊的目標是「受到國際制裁、用於在伊朗與俄羅斯之間運送軍事貨物的貨船」。

澤倫斯基隨後在X發文指出，基輔自7月初以來便已掌握「俄羅斯積極對波斯灣國家及當地美軍設施進行衛星偵察的情況。這些影像之後會出現在伊朗」。

他說：「俄羅斯對這些地點進行衛星偵察所取得的影像，與伊朗發動的攻擊之間存在明顯關聯。無論是在攻擊前用於準備階段，或是在攻擊後用於評估造成的損害。」

澤倫斯基指出，僅是7月19日與20日這兩天，俄羅斯的衛星監測就涵蓋4座空軍基地，包括兩座位於巴林、一座位於約旦，另一座則位於科威特。