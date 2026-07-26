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烏克蘭襲擊伊朗商船釀死傷 伊方召見烏臨時代辦

香港中通社26日電
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圖為伊朗外交部長阿拉奇。(美聯社)
圖為伊朗外交部長阿拉奇。(美聯社)

伊朗伊斯蘭共和國通訊社25日報導，伊朗外交部當天就烏克蘭在裏海水域襲擊伊朗商船一事召見烏克蘭駐伊朗臨時代辦。

報導說，烏克蘭軍方25日凌晨在裏海水域襲擊了一艘伊朗商船，造成一名船員死亡，另有一人受傷。伊朗外交部強烈譴責襲擊行為，認為襲擊違反聯合國憲章基本原則，是「侵略行為」並對裏海沿岸國家構成安全威脅，烏方必須「承擔責任」。

另據伊朗通訊社報導，伊朗外交部長阿拉奇在與歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯通話時，呼籲歐盟及聯合國安全理事會針對這起攻擊作出堅定回應。

烏克蘭方面，烏克蘭總統澤倫斯基26日在社群媒體上表示，烏克蘭武裝部隊在裏海發動的遠程打擊取得「非常豐碩的成果」，擊中涉及伊朗軍事貨物運輸的船隻，以及一艘軍艦。

烏克蘭安全局在電報（Telegram）上表示，無人機攻擊的目標是「受到國際制裁、用於在伊朗與俄羅斯之間運送軍事貨物的貨船」。

澤倫斯基隨後在X發文指出，基輔自7月初以來便已掌握「俄羅斯積極對波斯灣國家及當地美軍設施進行衛星偵察的情況。這些影像之後會出現在伊朗」。

他說：「俄羅斯對這些地點進行衛星偵察所取得的影像，與伊朗發動的攻擊之間存在明顯關聯。無論是在攻擊前用於準備階段，或是在攻擊後用於評估造成的損害。」

澤倫斯基指出，僅是7月19日與20日這兩天，俄羅斯的衛星監測就涵蓋4座空軍基地，包括兩座位於巴林、一座位於約旦，另一座則位於科威特。

精華 FAQ

  • 因伊朗指控烏克蘭軍方25日凌晨在裏海水域襲擊一艘伊朗商船，造成1名船員死亡、1人受傷，伊方認為此舉是侵略行為，因而召見烏克蘭臨時代辦表達嚴正抗議。

  • 伊朗外交部強烈譴責襲擊，稱其違反聯合國憲章基本原則，對裏海沿岸國家構成安全威脅，並要求烏方承擔責任，同時呼籲歐盟與聯合國安理會作出堅定回應。

  • 澤倫斯基表示烏軍在裏海的遠程打擊取得豐碩成果，擊中涉及伊朗軍事貨物運輸的船隻及一艘軍艦；烏克蘭安全局則稱目標是受制裁的軍事貨船。

伊朗 烏克蘭 歐盟

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