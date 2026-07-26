俄羅斯擬徵3萬北韓兵參戰 澤倫斯基：烏克蘭將回應威脅

一名男子24日走過烏克蘭基輔地區一棟遭俄羅斯飛彈擊毀的民宅。（路透）

烏克蘭 總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskiy）25日指出，俄羅斯 計畫徵召3萬名北韓士兵，參與這場已持續超過四年的衝突，且已著手準備接收這批部隊，對此，澤倫斯基強調，烏克蘭將對此威脅作出回應。此外，俄羅斯24日攻擊烏克蘭，造成至少15人死亡。其中，基輔附近一場展示無人機技術的武器展遭彈道飛彈擊中，造成至少10人死亡、逾100人受傷。

根據俄羅斯與北韓雙方的共同防禦協議，北韓於2024年向俄羅斯庫斯克（Kursk）地區派遣約1萬4000名士兵，協助莫斯科擊退烏克蘭軍隊對當地的大規模突襲。

路透報導，澤倫斯基在夜間影片談話中指出：「我們也目睹俄羅斯與北韓的合作。俄羅斯想再引進3萬名北韓士兵。我們發現，自6月以來，俄羅斯在沃羅涅日（Voronezh）地區已經著手準備接收這批部隊。」

他並表示，北韓正準備向俄羅斯提供新的彈道飛彈發射器。他說：「這不僅對烏克蘭構成威脅。俄羅斯正幫助北韓學習如何作戰，提升武器性能，並累積實戰經驗。」

此外，據BBC與基輔獨立報報導，俄羅斯24日攻擊烏克蘭，其中，基輔附近一場展示無人機技術的武器展遭彈道飛彈擊中，造成至少10人死亡、逾100人受傷。

據報導，綽號「Flash」的烏克蘭總統顧問貝斯克列斯特諾夫（Serhii Beskrestnov）表示，活動在基輔附近、日托米爾公路沿線的一處訓練場舉行。不過，烏克蘭空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）稍後表示，攻擊發生在一處私人運動場館。俄軍共動用三枚彈道飛彈，其中僅一枚遭到攔截。

俄羅斯國防部隨後證實發動攻擊，表示俄軍使用高精準度長程武器，攻擊一處展示無人機的場所，現場有無人機製造商、烏克蘭無人機部隊代表，以及「直接策畫並執行對俄羅斯領土攻擊」的安全部門人員。

烏媒報導，其中一名死者是烏克蘭國家安全管理局（UDO）國際合作與戰略傳播主管薩維茨卡（Valentyna Savitska）。

這是俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，這類展覽至少第三次遭到攻擊。烏克蘭國防工業委員會發言人受訪時表示，外界事前無法公開取得「有關活動或舉辦地點的任何細節」，邀請函僅透過封閉的業界管道分享，直到攻擊後才出現在網路上。

另據法新社報導，中美洲國家巴拿馬的代理外交部長歐約斯24日說，至少15名巴拿馬人在知情或不知情之下受僱參與俄羅斯和烏克蘭的戰爭，且已有一人喪命，他提醒民眾勿冒「威脅生命的風險」。

據報導，有巴拿馬人向當局投訴，他們的親人遭他人以假藉口招募投入俄烏戰場。巴拿馬外交部24日表示，他們正在調查為何巴拿馬公民會出現在這場戰爭中。

歐約斯指出，當中有些人確切知道自己為何而去，有些人則感覺被騙，以為是要去做保全或操作重型機具。