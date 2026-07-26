我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全台唯一貴金屬仲鎢酸銨製造商老闆 在自家遭綑綁殺害

1歲被出養瑞典 她23年後回安徽認親

俄羅斯擬徵3萬北韓兵參戰 澤倫斯基：烏克蘭將回應威脅

編譯中心／綜合25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名男子24日走過烏克蘭基輔地區一棟遭俄羅斯飛彈擊毀的民宅。（路透）
一名男子24日走過烏克蘭基輔地區一棟遭俄羅斯飛彈擊毀的民宅。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）25日指出，俄羅斯計畫徵召3萬名北韓士兵，參與這場已持續超過四年的衝突，且已著手準備接收這批部隊，對此，澤倫斯基強調，烏克蘭將對此威脅作出回應。此外，俄羅斯24日攻擊烏克蘭，造成至少15人死亡。其中，基輔附近一場展示無人機技術的武器展遭彈道飛彈擊中，造成至少10人死亡、逾100人受傷。

根據俄羅斯與北韓雙方的共同防禦協議，北韓於2024年向俄羅斯庫斯克（Kursk）地區派遣約1萬4000名士兵，協助莫斯科擊退烏克蘭軍隊對當地的大規模突襲。

路透報導，澤倫斯基在夜間影片談話中指出：「我們也目睹俄羅斯與北韓的合作。俄羅斯想再引進3萬名北韓士兵。我們發現，自6月以來，俄羅斯在沃羅涅日（Voronezh）地區已經著手準備接收這批部隊。」

他並表示，北韓正準備向俄羅斯提供新的彈道飛彈發射器。他說：「這不僅對烏克蘭構成威脅。俄羅斯正幫助北韓學習如何作戰，提升武器性能，並累積實戰經驗。」

此外，據BBC與基輔獨立報報導，俄羅斯24日攻擊烏克蘭，其中，基輔附近一場展示無人機技術的武器展遭彈道飛彈擊中，造成至少10人死亡、逾100人受傷。

據報導，綽號「Flash」的烏克蘭總統顧問貝斯克列斯特諾夫（Serhii Beskrestnov）表示，活動在基輔附近、日托米爾公路沿線的一處訓練場舉行。不過，烏克蘭空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）稍後表示，攻擊發生在一處私人運動場館。俄軍共動用三枚彈道飛彈，其中僅一枚遭到攔截。

俄羅斯國防部隨後證實發動攻擊，表示俄軍使用高精準度長程武器，攻擊一處展示無人機的場所，現場有無人機製造商、烏克蘭無人機部隊代表，以及「直接策畫並執行對俄羅斯領土攻擊」的安全部門人員。

烏媒報導，其中一名死者是烏克蘭國家安全管理局（UDO）國際合作與戰略傳播主管薩維茨卡（Valentyna Savitska）。

這是俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，這類展覽至少第三次遭到攻擊。烏克蘭國防工業委員會發言人受訪時表示，外界事前無法公開取得「有關活動或舉辦地點的任何細節」，邀請函僅透過封閉的業界管道分享，直到攻擊後才出現在網路上。

另據法新社報導，中美洲國家巴拿馬的代理外交部長歐約斯24日說，至少15名巴拿馬人在知情或不知情之下受僱參與俄羅斯和烏克蘭的戰爭，且已有一人喪命，他提醒民眾勿冒「威脅生命的風險」。

據報導，有巴拿馬人向當局投訴，他們的親人遭他人以假藉口招募投入俄烏戰場。巴拿馬外交部24日表示，他們正在調查為何巴拿馬公民會出現在這場戰爭中。

歐約斯指出，當中有些人確切知道自己為何而去，有些人則感覺被騙，以為是要去做保全或操作重型機具。

精華 FAQ

  • 澤倫斯基表示，俄羅斯計畫再徵召3萬名北韓士兵，並已在沃羅涅日地區著手準備接收這批部隊。他警告，這顯示俄朝軍事合作正在加深。

  • 根據報導，北韓2024年已依雙方共同防禦協議，派出約1萬4000名士兵前往庫斯克地區，協助俄軍擊退烏克蘭對當地的大規模突襲。

  • 俄軍24日以彈道飛彈攻擊烏克蘭多地，至少造成15人死亡，其中基輔附近展示無人機技術的活動遭擊中，導致至少10死、逾100人受傷。

俄羅斯 澤倫斯基 烏克蘭

上一則

追求雙贏 澤倫斯基：烏將在美設廠 生產無人機

下一則

貿易摩擦升級 加拿大獨自剪綵跨國大橋 拒邀美國代表出席

延伸閱讀

俄擬徵3萬北韓兵參戰 澤倫斯基：烏克蘭將回應威脅

俄擬徵3萬北韓兵參戰 澤倫斯基：烏克蘭將回應威脅
邀請函未公開仍遭鎖定 俄彈襲烏克蘭武器展 10死逾百傷

邀請函未公開仍遭鎖定 俄彈襲烏克蘭武器展 10死逾百傷
巴拿馬人成俄烏戰爭缺兵招募對象 當局展開調查

巴拿馬人成俄烏戰爭缺兵招募對象 當局展開調查
俄羅斯彈道飛彈轟基輔 5小時射40枚 開戰後最大規模之一

俄羅斯彈道飛彈轟基輔 5小時射40枚 開戰後最大規模之一

熱門新聞

柬埔寨首相洪瑪奈（圖左）17日會見大陸國家主席習近平時重申，柬方堅定奉行一個中國原則。(新華社)

柬埔寨挺「一個中國」還支持武統 台灣宣布取消免簽優惠

2026-07-19 22:26
美國總統川普19日在新澤西州出席世界盃足球賽決賽。（路透）

美軍贏每一仗卻輸掉伊戰？CIA前分析師：給北京上了3課

2026-07-21 07:30
捷克眾議長岡村富夫。(歐新社)

捷克議員籲眾議長取消訪中 要求發布中國旅遊警示

2026-07-18 13:25
美國新墨西哥州格萊斯頓鄉間20日發生一頭大熊受困於電線桿頂端，引發大量網友關注。儘管地方當局竭盡所能，這隻大熊仍在獲救前觸電死亡。（取材自 X / ScottEnlow）

影／大熊受困電線桿頂 專家因這原因不敢打鎮定劑 最終下場曝光

2026-07-23 06:30
伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，已摧毀亞馬遜在巴林的資料中心。圖為2017年巴林科技周上的亞馬遜網路服務標誌。(路透資料照)

伊朗軍方彈襲巴林「摧毀亞馬遜資料中心」報復美軍炸核電站

2026-07-21 11:04
人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27

超人氣

更多 >
在美國過得好的華人共通點 在地人列5大特質

在美國過得好的華人共通點 在地人列5大特質
紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡

紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡
川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因

川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因
庫克力推長鑫、長存加入蘋果供應鏈 遭美光強烈反對

庫克力推長鑫、長存加入蘋果供應鏈 遭美光強烈反對
華女棄洛赴矽谷：AI時代最吃香非寫程式而是「這能力」

華女棄洛赴矽谷：AI時代最吃香非寫程式而是「這能力」