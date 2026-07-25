邀請函未公開仍遭鎖定 俄彈襲烏克蘭武器展 10死逾百傷
俄羅斯24日攻擊烏克蘭，造成至少15人死亡。其中，基輔附近一場展示無人機技術的武器展遭彈道飛彈擊中，造成至少10人死亡、逾100人受傷。
BBC與基輔獨立報報導，綽號「Flash」的烏克蘭總統顧問貝斯克列斯特諾夫（Serhii Beskrestnov）表示，活動在基輔附近、日托米爾公路沿線的一處訓練場舉行。不過，烏克蘭空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）稍後表示，攻擊發生在一處私人運動場館。俄軍共動用3枚彈道飛彈，其中僅1枚遭到攔截。
俄羅斯國防部隨後證實發動攻擊，表示俄軍使用高精準度長程武器，攻擊一處展示無人機的場所，這些無人機可用於攻擊俄羅斯境內民用設施。現場有無人機製造商、烏克蘭無人機部隊代表，以及「直接策畫並執行對俄羅斯領土攻擊」的安全部門人員。
烏媒報導，其中一名死者是烏克蘭國家安全管理局（UDO）國際合作與戰略傳播主管薩維茨卡（Valentyna Savitska）。她的丈夫索洛維（Ihor Solovey）已在社群媒體證實死訊。
這是俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，這類展覽至少第3次遭到攻擊。烏克蘭國防工業委員會發言人受訪時表示，外界事前無法公開取得「有關活動或舉辦地點的任何細節」，邀請函僅透過封閉的業界管道分享，直到攻擊後才出現在網路上。儘管委員會並非主辦單位，但發言人強調，「邀請函和報名連結都沒有透露場地」。
宣傳這場活動的傳單圖片，以及附有報名連結、可供出席者取得地點資訊的邀請函，都在網路上流傳，引發外界對活動安全性的質疑。一個熱門Telegram頻道發文表示：「我甚至不知道該如何評論這件事，究竟還要發生什麼事，人們才終於會意識到這類行動可能造成的後果？」
這類公開活動仍在戰時舉行，而且似乎經過廣泛宣傳，引發烏克蘭社會普遍憤怒。烏克蘭檢察總長克拉夫琴科（Ruslan Kravchenko）表示，檢方已展開2項刑事調查，包括是否違反戰爭法規與慣例，以及活動籌辦和舉行過程是否可能涉及疏失。
俄軍共發射3枚彈道飛彈攻擊展場，其中只有1枚被攔截。攻擊目標是一場展示無人機技術的活動，俄方事後也證實使用高精準度長程武器發動襲擊。 根據報導，攻擊至少造成10人死亡、超過100人受傷。死者中包括烏克蘭國家安全管理局國際合作與戰略傳播主管薩維茨卡，她的死訊已由丈夫證實。 烏方指出，活動邀請與地點資訊雖只透過封閉管道流傳，但傳單、報名連結與地點仍在網路上曝光，疑似提高遇襲風險。檢方已就是否違反戰爭法規及是否有疏失展開2項調查。
精華 FAQ
俄軍共發射3枚彈道飛彈攻擊展場，其中只有1枚被攔截。攻擊目標是一場展示無人機技術的活動，俄方事後也證實使用高精準度長程武器發動襲擊。
根據報導，攻擊至少造成10人死亡、超過100人受傷。死者中包括烏克蘭國家安全管理局國際合作與戰略傳播主管薩維茨卡，她的死訊已由丈夫證實。
烏方指出，活動邀請與地點資訊雖只透過封閉管道流傳，但傳單、報名連結與地點仍在網路上曝光，疑似提高遇襲風險。檢方已就是否違反戰爭法規及是否有疏失展開2項調查。
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