邀請函未公開仍遭鎖定 俄彈襲烏克蘭武器展 10死逾百傷

一名男子24日走過烏克蘭基輔地區一棟遭俄羅斯飛彈擊毀的鄰居住家。（路透）

俄羅斯 24日攻擊烏克蘭 ，造成至少15人死亡。其中，基輔附近一場展示無人機技術的武器展遭彈道飛彈 擊中，造成至少10人死亡、逾100人受傷。

BBC與基輔獨立報報導，綽號「Flash」的烏克蘭總統顧問貝斯克列斯特諾夫（Serhii Beskrestnov）表示，活動在基輔附近、日托米爾公路沿線的一處訓練場舉行。不過，烏克蘭空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）稍後表示，攻擊發生在一處私人運動場館。俄軍共動用3枚彈道飛彈，其中僅1枚遭到攔截。

俄羅斯國防部隨後證實發動攻擊，表示俄軍使用高精準度長程武器，攻擊一處展示無人機的場所，這些無人機可用於攻擊俄羅斯境內民用設施。現場有無人機製造商、烏克蘭無人機部隊代表，以及「直接策畫並執行對俄羅斯領土攻擊」的安全部門人員。

烏媒報導，其中一名死者是烏克蘭國家安全管理局（UDO）國際合作與戰略傳播主管薩維茨卡（Valentyna Savitska）。她的丈夫索洛維（Ihor Solovey）已在社群媒體證實死訊。

這是俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，這類展覽至少第3次遭到攻擊。烏克蘭國防工業委員會發言人受訪時表示，外界事前無法公開取得「有關活動或舉辦地點的任何細節」，邀請函僅透過封閉的業界管道分享，直到攻擊後才出現在網路上。儘管委員會並非主辦單位，但發言人強調，「邀請函和報名連結都沒有透露場地」。

宣傳這場活動的傳單圖片，以及附有報名連結、可供出席者取得地點資訊的邀請函，都在網路上流傳，引發外界對活動安全性的質疑。一個熱門Telegram頻道發文表示：「我甚至不知道該如何評論這件事，究竟還要發生什麼事，人們才終於會意識到這類行動可能造成的後果？」

這類公開活動仍在戰時舉行，而且似乎經過廣泛宣傳，引發烏克蘭社會普遍憤怒。烏克蘭檢察總長克拉夫琴科（Ruslan Kravchenko）表示，檢方已展開2項刑事調查，包括是否違反戰爭法規與慣例，以及活動籌辦和舉行過程是否可能涉及疏失。