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烏克蘭軍政大地震 連拔防長、總司令 議員譏：國家通往崩潰

編譯周辰陽／綜合22日電

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：澤倫斯基先撤國防部長，引發數天街頭抗議與政治壓力。
  • 重點二：烏軍總司令瑟爾斯基隨後遭撤換，由德拉帕蒂接任。
  • 重點三：軍方高層連番異動，外界憂心戰時團結與戰局受損。

烏克蘭總統澤倫斯基上周開除國防部長費多羅夫，引發連續數天的街頭抗議，迫使澤倫斯基21日撤換與費多羅夫不合的烏軍總司令瑟爾斯基。

部分政治人物及分析人士警告，向大規模抗議屈服，對烏克蘭整體戰局並非好兆頭。烏克蘭國會議員費迪延科20日在軍方人事調整前表示：「這是一條通往國家崩潰的道路。與其說是在捍衛民主原則，不如說是在全面戰爭期間進一步動搖國家，讓敵人有各種藉口及理由分化我們。」

華爾街日報報導，精通科技的費多羅夫被視為烏克蘭無人機戰力迅速提升的重要推手，今年1月獲澤倫斯基任命為國防部長。隨著烏克蘭持續擴大無人機攻勢，深入俄羅斯境內打擊更多經濟與軍事目標，他很快便因相關成果受到肯定。

瑟爾斯基則在2022年2月領導基輔保衛戰初期行動，之後策畫反攻，收復東部大片領土。他獲澤倫斯基擢升為總司令後，主導烏軍攻入俄羅斯庫斯克州，這也是二戰以來首度有國家攻入俄羅斯領土。

然而，瑟爾斯基與費多羅夫的衝突近幾個月日益惡化。澤倫斯基起初選擇支持瑟爾斯基，解除費多羅夫職務，費多羅夫隨即指責瑟爾斯基推動武裝部隊精簡及現代化的速度遲緩，還爆料說，瑟爾斯基曾告訴澤倫斯基，他們兩人之中必須有一人離開。

瑟爾斯基否認曾說過這番話，但戰功彪炳的費多羅夫遭撤職引發抗議，數千人走上街頭，使澤倫斯基陷入政治危機。

隨著抗議延燒，澤倫斯基與多名高階軍事指揮官會面後，21日突然撤換瑟爾斯基，任命德拉帕蒂接任總司令。43歲的德拉帕蒂曾於2022年俄軍進攻期間，在猛烈砲火與圍攻下率部成功撤離盧甘斯克州，因而廣為人知。他2025年曾因俄軍多次空襲軍方訓練場造成傷亡而請辭負責，後改任烏克蘭聯合部隊司令。

這項人事案公布後，基輔連日集會現場有民眾歡呼，部分駕駛鳴按喇叭表達支持。

精華 FAQ

  • 最先被撤換的是國防部長費多羅夫。消息公布後，基輔出現連日街頭抗議，並進一步迫使澤倫斯基調整軍方高層人事，引發更大政治風波。

  • 澤倫斯基在與多名高階軍事指揮官會面後，21日突然撤換瑟爾斯基，改任德拉帕蒂出任烏克蘭總司令，以平息持續升高的政治與街頭壓力。

  • 批評者認為，戰時若因大規模抗議而頻繁更動軍政高層，可能動搖國家穩定與軍隊指揮體系，甚至讓俄方有機會利用內部分歧加劇烏克蘭困境。

烏克蘭 地震 澤倫斯基

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