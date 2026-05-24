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烏克蘭基輔凌晨遭大規模飛彈攻擊 至少22人傷亡

烏克蘭基輔凌晨遭大規模飛彈攻擊 至少22人傷亡

中央社、中新社／基輔24日綜合外電報導
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烏克蘭首都基輔24日遭飛彈攻擊，一處建築物起火。（美聯社）
烏克蘭首都基輔24日遭飛彈攻擊，一處建築物起火。（美聯社）

烏克蘭軍事有關當局表示，首都基輔（Kyiv）今天0時30分許遭「大規模彈道飛彈攻擊」，不僅擊中一所學校，還引發火災，此後在3時至5時期間，基輔又遭到多次襲擊，造成至少22人傷亡。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）先前曾警告，他們預期俄羅斯將發動大規模攻勢。

當地的法新社記者團聽到巨大爆炸聲，並目擊位在政府區附近的一棟住宅大樓因爆炸劇烈搖晃，數十名民眾在基輔市中心一處地下捷運站避難。

烏克蘭首都基輔24日遭飛彈攻擊，市區冒出濃煙。（路透）
烏克蘭首都基輔24日遭飛彈攻擊，市區冒出濃煙。（路透）

劇烈的爆炸聲讓整座城市陷入震驚，烏克蘭當局隨即下令居民前往避難所掩護。

基輔市軍事管理局局長特卡欽科（Tymur Tkachenko）在通訊平台Telegram貼文表示：「首都遭遇大規模彈道飛彈攻擊，後續仍有新一波攻勢的可能，請民眾留在避難所！」他補充，目前已知至少有四個地點受到攻擊影響，初步通報有火災及住宅建築受損。

法新社報導，烏克蘭首都基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在Telegram上發文表示：「舍甫琴科區（Shevchenkivsky）一所學校遭擊中。」還說當地發生火災。

烏克蘭首都基輔24日遭飛彈攻擊，紅十字志工將傷患抬上救護車。（美聯社）
烏克蘭首都基輔24日遭飛彈攻擊，紅十字志工將傷患抬上救護車。（美聯社）

中新社引述烏克蘭國家通訊社、「基輔獨立報」等媒體報導，克里契科稱，截至5時57分，當天的襲擊造成基輔至少1人死亡、21人受傷，多處居民樓和基礎設施受損。

稍早，烏克蘭總統澤倫斯基曾警告，俄羅斯可能在數小時內對烏克蘭發動大規模空襲，且動用的武器可能包括「榛樹」（Oreshnik）這種俄製、具備核武能力的飛彈。

俄方目前未對相關消息予以回應。

在此之前，莫斯科當局曾威脅將對烏克蘭進行報復，原因是烏方對俄羅斯占領的烏東地區發動無人機攻擊，並聲稱該行動波及盧甘斯克一所大學，截至23日造成63人傷亡。烏方已否認相關指控。

俄羅斯 烏克蘭 澤倫斯基

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