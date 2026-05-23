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首例…俄無人機載貧鈾彈墜烏克蘭 輻射超標數十倍

編譯中心／綜合23日電
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俄羅斯國防部21日發放核武演練的相片，可見其機動戰略飛彈部隊在境內某處未公布地點...
俄羅斯國防部21日發放核武演練的相片，可見其機動戰略飛彈部隊在境內某處未公布地點駛過一處山林。（路透）

俄羅斯無人機23日襲擊烏克蘭東北部蘇米市郊區的一支出殯隊伍，造成1人喪命、9人受傷。蘇米距離俄羅斯邊境僅約30公里，近年來在俄烏戰爭期間經常遭受俄軍飛彈和無人機攻擊。另據紐約郵報報導，烏克蘭國家安全局稱，俄軍上月襲擊烏克蘭北部時，使用了一架掛載「貧鈾彈」的無人機，導致被擊落後墜機現場，輻射值超標數十倍。

烏克蘭國家安全局（SBU）公布調查指出，俄軍上月對烏北發動攻擊時，疑似首次使用搭載貧鈾彈的「天竺葵-2」自殺式無人機，據悉，這是俄烏戰爭爆發以來，首次發現俄軍在無人機武器上涉及放射性物質，引發外界對戰事升級及核風險的高度關注。

根據烏方說法，4月7日於北部切爾尼戈夫州擊落的一架俄軍無人機殘骸中，發現一枚未爆炸的R-60空對空飛彈。經檢測後，飛彈內含「鈾-235」與「鈾-238」等放射性元素，其組成被確認屬於貧鈾材料。調查人員在墜機現場測得的伽馬輻射值，高出自然背景值數十倍，對人體與周邊環境構成潛在威脅。

烏國安全局表示，該枚飛彈彈頭目前已移送至放射性廢棄物儲存設施，並已依戰爭罪方向立案調查。當局同時警告民眾，受損或燃燒後的彈藥最容易釋放放射性粉塵，若發現無人機、飛彈或其他軍事殘骸，應立即遠離並通報，切勿自行接觸或搬動。

貧鈾為天然鈾提煉後的副產品，主要成分為鈾-238，因密度高、穿透力強，常被用於穿甲彈。不過其毒性與放射性長年備受爭議。英國2023年曾向烏克蘭提供貧鈾彈，當時即引發俄方強烈反彈。

此外，俄羅斯與白俄羅斯近日剛結束為期3天的聯合核武演習，兩國總統普亭和盧卡申科在最後一天通過視像會議同步監督軍演。演習內容包括核彈藥運送、飛彈裝配及模擬核打擊等科目，投入演練的武器包含「鋯石」高超音速巡弋飛彈、「亞爾斯」洲際彈道飛彈等可攜核彈頭系統。

這是兩國每個季度舉行一次的聯合核武演練，但這次因烏方指控俄軍使用貧鈾彈而引起更大關注，切爾尼戈夫州與其相鄰的基輔州與白俄相鄰。北約秘書長呂特日前也警告，若俄羅斯對烏克蘭動用核武，將面臨北約「毀滅性回應」。

俄羅斯 烏克蘭 無人機

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