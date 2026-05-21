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歐盟物色與普亭談判特使 前芬蘭總統呼聲高

中央社赫爾辛基21日專電
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芬蘭前總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）。路透
芬蘭前總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）。路透

歐盟正醞釀指派特使與俄羅斯總統普亭展開對話，前芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）是熱門人選之一。他在任12年間，是西方政壇少數能同時與普亭、美國總統川普維持良好互動的領袖。

2018年川普前往赫爾辛基（Helsinki）與普亭舉行峰會時，東道主也是尼尼斯托。

尼尼斯托在接受芬蘭國家廣播公司（Yle）專訪時，直言歐洲目前面臨的困境：無論烏克蘭戰事如何收場，俄羅斯的敵意都不會消散，對強力支持烏克蘭的歐洲國家來說更是如此。他主張，面對混合戰，歐洲需要效法冷戰時期的核武談判，逐步建立大國之間的管控規則。他說：「讓這件事進入討論，至關重要。」

尼尼斯托於2012年就任芬蘭總統，並連任至2024年。在任期間他多次與普亭（Vladimir Putin）直接會面，事後曾透露自己曾向川普（Donald Trump）說明如何與普亭打交道。甫卸任總統，他隨即接受歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula Von der Leyen）委託，主持歐洲防務韌性報告的撰寫工作，在布魯塞爾決策圈累積了相當高的威望。

他同時點出當前極為荒謬的處境：「歐洲人揚言拒絕與戰犯普亭對話，但川普去跟他談，我們卻只能在事後聽取轉述。」他認為歐洲應該自己坐上談判桌，而不是一味等待美國的報告結果。

尼尼斯托對特使傳言不置可否，卻忍不住提及另一件更讓他欣慰的事：「打造『更歐洲化』的北約已成為眾人關注的焦點。以前，還有人笑過我呢。」

當年那些「笑他」的人，如今都在密切關注他上週五提交的報告。這份由工作小組向歐盟遞交的文件，專門研究若美國縮減防務支持，歐洲該如何接管北約防務，其中芬蘭漫長的俄羅斯邊境線，就被列為潛在的主要戰場之一。

報告並不主張歐洲建立共同軍隊，而是以「志願聯盟」（coalition of the willing）為核心機制，藉此繞開歐盟一致決的門檻，並將英國與挪威納入其中。

尼尼斯托坦承，在核武、情報與人工智慧這三大領域，歐洲目前實力仍顯不足，短期內恐難扭轉此一劣勢。

尼尼斯托的呼聲雖高，卻面臨一道繞不過去的門檻。據金融時報（Financial Times）昨日報導，一名歐盟高層官員直言，芬蘭於2023年加入北約，莫斯科至今仍耿耿於懷，俄方對芬蘭「非常不滿」。尼尼斯托雖然是少數與普亭有實際互動經驗的歐洲領袖，但這份歷史淵源也可能是包袱。這名歐盟官員私下認為，特使人選最好起用荷蘭或葡萄牙這類在俄羅斯眼中相對沒有爭議的國家。

金融時報在報導中還點名，前德國總理梅克爾（Angela Merkel）、前歐洲央行總裁德拉吉（Mario Draghi），以及芬蘭現任總統史塔布（Alexander Stubb）是可能適合人選。

歐盟外長預計下週在賽普勒斯（Cyprus）開會討論特使人選，討論結果預計將提交至6月的歐盟峰會。

普亭 歐盟 烏克蘭

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