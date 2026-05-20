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俄軍夜襲烏克蘭釀2死19傷 烏無人機反攻俄工業區

中央社基輔20日綜合外電報導
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烏克蘭第聶伯羅20日遭到俄羅斯無人機攻擊，消防員在現場工作。路透
烏克蘭第聶伯羅20日遭到俄羅斯無人機攻擊，消防員在現場工作。路透

烏克蘭地方官員今天表示，俄軍夜間對烏克蘭發動攻擊，造成2人死亡、19人受傷；與此同時，烏克蘭也出動大批無人機攻擊俄羅斯中部的工業區。

路透報導，烏克蘭地方當局在通訊軟體Telegram上指出，俄軍以飛彈、無人機及砲擊轟炸東南部城市第聶伯羅（Dnipro），造成2人死亡、6人受傷；北部蘇米（Sumy）地區及東南部札波羅熱（Zaporizhzhia）地區另有13人受傷，其中包括3名兒童。

路透無法獨立查證上述說法。俄羅斯和烏克蘭均否認蓄意攻擊平民。

根據俄羅斯官員在社群媒體上發布的資訊，烏克蘭想藉切斷莫斯科當局的能源收入，來終結打了4年多的俄烏戰爭，因此近期擴大以無人機攻擊俄國能源基礎設施，遭受攻擊的煉油廠數量自今年初以來已增一倍。

俄羅斯官方通訊社塔斯社（TASS）引述國防部說法指出，俄軍防空系統徹夜擊落273架無人機。

在俄羅斯方面，南部斯塔夫羅波爾（Stavropol）州長在Telegram上表示，無人機攻擊了尼文諾密斯克（Nevinnomyssk）周邊工業區，目前尚未傳出損失，但攻擊仍在持續。

烏克蘭第聶伯羅20日遭到俄羅斯無人機攻擊，消防員在現場工作。路透
烏克蘭第聶伯羅20日遭到俄羅斯無人機攻擊，消防員在現場工作。路透

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