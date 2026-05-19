路透爆料「解放軍秘密訓練200名俄軍」 受訓內容曝光

一名烏克蘭士兵於烏克蘭的札波羅熱進行軍事研習。(路透)

路透19日引述3家歐洲情報機構消息及內部報告指出，中國武裝部隊2025年底在北京、南京等多地祕密訓練約200名俄軍，內容涵蓋無人機、電子戰與反無人機作戰等關鍵技術。俄軍赴中受訓是新情況，其中部分受訓人員之後已返回烏克蘭 ，直接參與在俄占克里米亞與札波羅熱地區的無人機作戰。

路透取得俄中協議顯示，雙方在2025年7月約定由中國武裝部隊在軍事設施訓練約200名俄軍，項目包括無人機、電子戰、陸軍航空與裝甲步兵；協議同時提到，數百名中國士兵也將赴俄受訓，且雙方不得對外公開或讓第三方知情。

歐洲情報機構指出，俄方人員赴中國受訓是新情況，且受訓者不少是可在軍中向下傳授技術的軍事教官，軍階從下士到中校不等。至少少數受訓俄軍已被確認後來直接參與在俄占克里米亞與札波羅熱地區的無人機作戰。

中國外交部在給路透的聲明中表示：「在烏克蘭危機問題上，中方始終秉持客觀公正立場，致力於勸和促談，這是一貫和明確的，也受到國際社會見證。」聲明並稱：「有關方面不應蓄意挑動對抗或轉嫁責任。」

路透檢視4份去年11月、12月的內部報告顯示，俄軍在中國接受多項與烏克蘭戰場高度相關的訓練，包括在河北石家莊學習以無人機標定目標並發射82毫米迫擊砲，在河南鄭州接受反無人機防空訓練，使用電子戰步槍、撒網裝置與無人機反制來襲無人機，並在四川宜賓透過飛行模擬器操作多款FPV無人機。

另有報告指出，俄軍2025年11月在南京接受爆裂物、地雷構築、排雷、未爆彈藥與簡易爆炸裝置移除等訓練。報告所附照片顯示，身穿軍服的中國教官向俄兵展示工程裝備與掃雷方式。

俄中在2022年俄羅斯入侵烏克蘭前夕宣布建立「上不封頂」的戰略夥伴關係，並透過軍演強化兩軍協調；西方制裁俄羅斯後，中國則持續購買俄國能源，成為莫斯科重要經濟支撐。

俄國總統普亭19日抵達北京訪問，時間正好落在美國總統川普結束訪中後不久。中國國家主席習近平預計今日在北京與普亭舉行雙邊峰會。