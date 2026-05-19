我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解壓？施暴？中國流行「娜塔莎」玩具疑擦邊色情

NBA／第4節落後22分大逆轉 尼克OT退騎士東冠旗開得勝

路透爆料「解放軍秘密訓練200名俄軍」 受訓內容曝光

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名烏克蘭士兵於烏克蘭的札波羅熱進行軍事研習。(路透)
一名烏克蘭士兵於烏克蘭的札波羅熱進行軍事研習。(路透)

路透19日引述3家歐洲情報機構消息及內部報告指出，中國武裝部隊2025年底在北京、南京等多地祕密訓練約200名俄軍，內容涵蓋無人機、電子戰與反無人機作戰等關鍵技術。俄軍赴中受訓是新情況，其中部分受訓人員之後已返回烏克蘭，直接參與在俄占克里米亞與札波羅熱地區的無人機作戰。

路透取得俄中協議顯示，雙方在2025年7月約定由中國武裝部隊在軍事設施訓練約200名俄軍，項目包括無人機、電子戰、陸軍航空與裝甲步兵；協議同時提到，數百名中國士兵也將赴俄受訓，且雙方不得對外公開或讓第三方知情。

歐洲情報機構指出，俄方人員赴中國受訓是新情況，且受訓者不少是可在軍中向下傳授技術的軍事教官，軍階從下士到中校不等。至少少數受訓俄軍已被確認後來直接參與在俄占克里米亞與札波羅熱地區的無人機作戰。

中國外交部在給路透的聲明中表示：「在烏克蘭危機問題上，中方始終秉持客觀公正立場，致力於勸和促談，這是一貫和明確的，也受到國際社會見證。」聲明並稱：「有關方面不應蓄意挑動對抗或轉嫁責任。」

路透檢視4份去年11月、12月的內部報告顯示，俄軍在中國接受多項與烏克蘭戰場高度相關的訓練，包括在河北石家莊學習以無人機標定目標並發射82毫米迫擊砲，在河南鄭州接受反無人機防空訓練，使用電子戰步槍、撒網裝置與無人機反制來襲無人機，並在四川宜賓透過飛行模擬器操作多款FPV無人機。

另有報告指出，俄軍2025年11月在南京接受爆裂物、地雷構築、排雷、未爆彈藥與簡易爆炸裝置移除等訓練。報告所附照片顯示，身穿軍服的中國教官向俄兵展示工程裝備與掃雷方式。

俄中在2022年俄羅斯入侵烏克蘭前夕宣布建立「上不封頂」的戰略夥伴關係，並透過軍演強化兩軍協調；西方制裁俄羅斯後，中國則持續購買俄國能源，成為莫斯科重要經濟支撐。

俄國總統普亭19日抵達北京訪問，時間正好落在美國總統川普結束訪中後不久。中國國家主席習近平預計今日在北京與普亭舉行雙邊峰會。

解放軍 烏克蘭

上一則

談判破裂 韓聯社：三星電子工會宣布21日全面罷工

下一則

伊朗最高領袖發文談「神聖防衛」 美反恐專家：他在號召聖戰

延伸閱讀

俄國駭客養成鏈 大學秘設「第4系」曝光 畢業直送情報單位

俄國駭客養成鏈 大學秘設「第4系」曝光 畢業直送情報單位
俄軍無人機猛攻釀6死 攻擊點近北約邊境多國齊譴責

俄軍無人機猛攻釀6死 攻擊點近北約邊境多國齊譴責
普亭訪中動作頻頻…俄羅斯宣布展開核武演習 6.5萬兵力規模驚人

普亭訪中動作頻頻…俄羅斯宣布展開核武演習 6.5萬兵力規模驚人
普亭：俄烏衝突正走向終結 願與歐洲對話 不排斥見澤倫斯基

普亭：俄烏衝突正走向終結 願與歐洲對話 不排斥見澤倫斯基

熱門新聞

國際搬家公司「第一搬家」根據《世界幸福報告》分數、每月生活成本與房租進行綜合排名，墨西哥當地物價低廉，成為第一名宜居國家；圖為南韓男團防彈少年BTS的粉絲5月6日聚集在索卡洛廣場。(路透)

打敗北歐國家 墨西哥榮登「最幸福住得起」國家第一名

2026-05-14 02:00
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在最後一刻登上美國總統專機出訪中國一事，在這次川習會各種嚴肅的報導和分析中意外成為新聞亮點，而他人到了中國，依舊還是鎂光燈焦點。（美聯社）

拚生意不忘祭五臟廟 黃仁勳北京美食清單曝光

2026-05-15 06:10
美國投資巨頭Fortress共同執行長約書亞‧帕克，去年在倫敦租住的豪宅內身亡。示意圖，非新聞當事人。 (示意圖／AI生成)

為機票與妻吵翻 私募大亨失控喊「捅我啊」隔天陳屍上鎖房

2026-05-13 19:00
國土安全部已成立專門重新審查綠卡持有者的新單位。（路透）

國安部成立新單位 專門審查綠卡…今日5件事

2026-05-15 14:50
瑞士格林德瓦山區近日發生一起令人看傻眼的插曲，一對登山情侶在攻頂後，疑似以為四下無人，竟在山頂露台上「脫掉束縛」瘋狂激戰。非新聞事件圖。 (路透)

情侶忘情激戰10分鐘 即時影像拍下慘變「全球直播」

2026-04-22 19:58
多艘船隻15日在荷莫茲海峽、阿曼一側海域。(路透)

伊朗扣押中國「海上軍火庫」 川習會當天出手 釋1警告訊號

2026-05-17 00:55

超人氣

更多 >
401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情
外界籲史瓦帝尼盡早與中國建交 中外交部這樣回應

外界籲史瓦帝尼盡早與中國建交 中外交部這樣回應
狄鶯、孫安佐「母子接吻3小時」陪睡到15歲 網驚呼：畸形母愛

狄鶯、孫安佐「母子接吻3小時」陪睡到15歲 網驚呼：畸形母愛
川普防「奈米下毒」？訪華期間被指沒吃一口中國食物

川普防「奈米下毒」？訪華期間被指沒吃一口中國食物
討厭你還有錢賺 「不要把我們變成加州」成獲利密碼

討厭你還有錢賺 「不要把我們變成加州」成獲利密碼