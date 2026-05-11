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普亭：俄烏衝突正走向終結 願與歐洲對話 不排斥見澤倫斯基

編譯高詣軒／綜合報導
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在「勝利日」年度閱兵後，俄羅斯總統普亭在克里姆林宮舉行的記者會說，俄烏衝突正走向...
在「勝利日」年度閱兵後，俄羅斯總統普亭在克里姆林宮舉行的記者會說，俄烏衝突正走向終結。(路透)

俄國9日舉行紀念前蘇聯在二戰擊敗納粹德國的「勝利日」年度閱兵，隨後，俄羅斯總統普亭在克里姆林宮舉行的記者會說，俄烏衝突正走向終結，但仍是嚴重問題。被問及西方軍援基輔是否過頭，他說，西方開始升高與俄國的對抗且持續至今。

至於是否願意與歐洲對話，普亭說，較屬意由德國前總理施若德擔任對談窗口。英國金融時報7日甫報導，歐盟領袖正預先準備可能展開的會談。克宮此前說，歐洲各國在2022年2月俄烏戰爭爆發後，主動中斷與俄國聯繫，應由歐方先釋出善意。

美國總統川普8日宣布，俄烏9至11日將停火，且在這三天交換1000名戰俘。普亭說，俄國國防部未傳報9日有發生「挑釁事件」，但俄方還未收到烏方換俘方案。普亭稱，早在川普上述提議前，俄方就向基輔提議換俘，還曾提供烏方包含500人的烏軍戰俘名單，之後烏方卻「消失」。

烏克蘭官員10日指控，俄方過去24小時仍發射無人機或砲擊，至少三人喪命。俄國國防部同日反控，烏方砲擊俄軍並發射無人機，而俄方正遵守停火。

對俄烏領袖會晤，普亭說，不會主動提出、但也不會拒絕會晤烏克蘭總統澤倫斯基，地點除了可在莫斯科，也願意在第三方國家舉行「普澤會」。但普亭強調，唯有俄烏潛在和平協議所有條件都敲定、雙方已準備簽署協議，才可能辦普澤會；這場會面應是雙方簽協議的最終點，而非只是談判過程。

普亭說，美國確實期盼解決俄烏衝突，惟這主要仍是俄烏兩國的事務。普亭的外交顧問鄂夏柯夫7日才說，烏方必須下令從烏東頓巴斯地區撤軍，以作為停火與和談的條件。基輔向來堅拒此事。克宮發言人佩斯科夫9日說，美國急於達成俄烏和平協議，但這涉及諸多複雜細節，還有很長的路要走。

鄂夏柯夫10日又表示，美國中東特使威科夫和川普女婿庫許納將「很快」到訪莫斯科，俄方將與他們持續對話。

鏖戰四年多的俄烏戰爭，使烏克蘭大片地區化為廢墟，也重創俄國價值3兆美元的經濟。目前烏軍退守多座防禦重鎮，俄軍仍未完全控制頓巴斯。

紐約時報9日報導，根據同日發布的最新估計，截至去年底，約35.2萬名俄軍官兵在俄烏戰爭中陣亡。俄烏兩軍陣亡官兵總數可能約50萬人，這場戰爭已淪為自二戰以來歐洲傷亡最慘重的衝突。該數字由兩家獨立俄媒發布，且還未計入陣亡外籍戰士，以及在烏克蘭俄占區為俄國作戰的民兵死者。

對2月底爆發的美以伊戰爭，普亭坦言該衝突非常棘手。普亭說，俄方清楚伊朗未計畫發展核武，國際原子能總署也未說過有伊朗正研發核武的證據。

美媒3月披露，普亭曾在與川普通話時，提議將伊朗境內濃縮鈾移往俄國，被川普拒絕。普亭9日強調，相關提議不是為了獲取政治資本，是希望盡力緩和局勢。

普亭 俄國 澤倫斯基

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