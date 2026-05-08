北韓在俄烏戰爭死多少人？金正恩下令建紀念館 BBC靠紀念牆算出來了

北韓官方5月8日公布照片顯示，北韓領導人金正恩6日前往一處未公開地點的大型軍需工廠視察。（美聯社）

烏克蘭2024年8月奇襲俄羅斯庫斯克後，南韓 估計北韓 至少派出1萬1000名士兵協助俄方收復部分失土，藉此換取糧食、資金與技術援助。儘管北韓領導人金正恩 過去曾公開向陣亡士兵致意，官方卻始終未公布死亡人數。不過，一座新建紀念設施首次提供可供觀察的線索。BBC根據衛星影像與北韓官媒照片推估，約有2300名北韓士兵在俄烏戰爭期間喪生。

金正恩2025年10月下令在平壤和盛（Hwasong）地區興建一座博物館，以紀念在俄烏戰爭中陣亡的北韓士兵。工程於同月在一片森林密布地區動工，到了12月時僅能看見簡單外殼，主要外部工程今年3月已大致完成，景觀與周邊設施則於4月完工。

這座4月26日揭幕的「海外軍事行動戰功紀念館」，旨在彰顯北韓士兵於「解放庫斯克地區」部署期間展現的「無與倫比勇氣」，館內包含兩道長30公尺的紀念牆、一棟建築與一處墓園。

BBC分析北韓官媒朝中社多張照片後發現，每面牆大約被分為14個區塊，其中9個區塊刻有名字，每區約有16列姓名。東側紀念牆特寫照片顯示，每列刻有8名陣亡士兵姓名。依照每列8人、每區16列、共9個區塊推算，每面牆約刻有1152個名字，兩面牆總計約2304人。

由於缺乏更高解析度影像，實際數字無法完全確認，但BBC推估與南韓國家情報院（NIS）掌握的數字接近。南韓「韓國國家安保戰略研究院」（INSS）資深研究員鄭松學（Songhak Chung）認同BBC的推算。他表示：「紀念牆上密密麻麻刻著陣亡士兵姓名，字體極小。考量表面積與文字密度，列名人數很可能達到數千人。」

南韓研究公司SI Analytics指出，這座紀念設施呈現出一種「分級式紀念制度」，展現「非凡英勇」的士兵可獲得戶外墓地與墓碑，其餘人則安放於納骨堂內。根據4月初衛星影像，墓園兩側共可見約278座墓。

曾任南韓政府智庫「韓國國防分析研究所」（KIDA）資深研究員的金鎮武（Kim Jin-mu）表示，埋葬於墓園的人，可能包括已尋回遺體者、高階軍官，或因自我犧牲等行為而獲特別表彰的人。鄭松學則認為，墓園中央的灰色建築很可能是納骨堂，光是室內存放區就至少能容納1000組骨灰。

儘管南韓統一部表示，「難以確認」是否所有陣亡士兵都被刻上紀念牆，但金鎮武認為，幾乎可以確定所有在庫斯克陣亡的北韓士兵姓名都已被刻上。他認為，這座紀念設施的目的在於獎勵為國犧牲的人，並維持民眾支持；如果遺漏姓名，可能引發遺屬不滿，削弱紀念設施的功能。

南韓國營「統一研究院」（KINU）資深研究員趙韓範（Cho Han-bum）表示，平壤決定興建陣亡士兵紀念設施，反映北韓試圖在付出重大傷亡後，為派兵行動正當化。這座紀念設施也顯示，無論戰爭如何發展，平壤都有意持續與俄羅斯進行軍事合作。

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