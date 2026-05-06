俄勝利日閱兵喊停火 澤倫斯基酸怕無人機在紅場上空盤旋

俄軍5日在一年一度的勝利日閱兵彩排，俄羅斯正準備紀念納粹德國在第二次世界大戰中投降81周年，閱兵儀式將於5月9日在宮廷廣場舉行。(歐新社)

俄烏戰爭持續逾4年，雙方近日先後宣布「單方面停火」安排，但時程與立場明顯分歧。俄羅斯 將於5月8日至9日實施停火，以配合紀念「偉大衛國戰爭」勝利日的大型閱兵活動，俄羅斯還警告烏克蘭 不得違反停火。烏克蘭則宣布5月5日至6日自行實施停火，由於雙方交戰仍在持續，總統澤倫斯基 5日在網上譴責俄羅斯提議停火的作為「實在可恥」。

俄新社報導，俄羅斯為紀念1945年蘇聯二戰戰勝納粹德國，國防部在官方通訊應用MAX上發布的消息稱：「根據俄羅斯聯邦武裝力量最高統帥普亭的決定，宣布自2026年5月8日至9日停火。」

雖然這是一項單方面停火，但俄羅斯要求烏克蘭遵守。國防部稱，如果基輔政權企圖實施其破壞偉大衛國戰爭勝利81周年慶祝活動的犯罪計畫，俄羅斯武裝部隊將對基輔市中心發動大規模報復性導彈襲擊。並呼籲當地平民與外國使館人員儘速撤離。俄方強調，此次停火為防範烏方在勝利日發動攻擊的預防措施。

法廣網報導，烏克蘭同天宣布，烏克蘭將自5日子夜零時起至6日停止攻擊行動。烏克蘭外長瑟比加表示，5月6日將可以看到俄羅斯到底想要什麼，是和平還是閱兵。

澤倫斯基隨後表示，並未接獲俄方正式通知，他同時強調，人的生命價值遠高於任何紀念活動，並呼籲俄羅斯領導人採取實際行動終結戰爭。

澤倫斯基在「歐洲政治共同體」峰會指出，俄羅斯宣布將於5月9日在莫斯科舉行閱兵式，但不會動用任何軍事裝備。如果這種情況發生，這將是多年來他們首次無力承擔軍事裝備的費用，甚至擔心無人機會在紅場上空盤旋。這說明了很多問題，也表明他們目前的實力不足。

報導指出，兩個不同日期的單方面停火會是怎樣情形，無人知曉。但眼下，交戰行為還在繼續。4日至5日夜間，俄羅斯的空襲行動至少造成烏克蘭5人喪生，數十人受傷。澤倫斯基5日通過社交媒體平台，譴責俄羅斯一方面繼續軍事打擊行動，一方面提議休戰停火的作為「實在可恥」。

烏克蘭一直在呼籲俄烏雙方在前線休戰，以便展開談判，並多次提出與普亭直接對話，但都始終未能獲得俄羅斯方面的響應。近日，俄軍在烏克蘭戰場上的推進重新出現停止，甚至後退。

美國總統川普2025年1月20日重返白宮以來推動的停火談判始終未得進展。雙方過去曾嘗試短暫停火，例如今年4月東正教復活節期間的32小時停火，但最終仍互相指責對方違反協議。如今臨近二戰勝利80周年紀念日，川普有意推動俄烏雙方至少藉此機會短暫停火。