英打擊俄軍工業 首次動用人口販運、偷渡法規制裁35個團體

英國對俄羅斯進行新一波制裁，圖為英國首相施凱爾。(路透)

英國政府5日宣布新一波制裁，打擊俄羅斯 軍工業與對外侵略活動，制裁名單含2家中國和香港實體，它們被控向俄羅斯供應無人機技術和零組件及各式關鍵軍需品、支援俄羅斯對烏克蘭 的侵略戰爭。

根據英國政府制裁資料庫，入列制裁名單的有香港M9 LOGISTICS及其旗下公司「上海石冉國際貨運代理」。

除了既有的對俄制裁法規基礎，英國政府5日更首次動用與人口販運、偷渡和非法移民 有關法規，制裁向俄羅斯軍工業供應外籍勞工、以及為俄羅斯在戰爭前線供應外籍兵員的各國實體和個人。

5日總計有35個實體和個人入列制裁名單。以國籍和營運地址為準，相關實體和個人分別來自俄羅斯、白俄羅斯、中國(含香港)、泰國、喀麥隆、印度、孟加拉、古巴、肯亞、阿拉伯聯合大公國。

英國外交部指出，遭制裁的實體和個人以欺瞞手段從不同國家地區招募、引誘移工或移民，將他們送往戰場當「炮灰」，或者運往俄羅斯兵工廠從事勞動，包括生產無人機。

此外，部分遭制裁實體和個人涉入自其他國家誘騙移民，將他們運往芬蘭、波蘭等歐盟國家，以刻意製造更嚴重的非法移民問題、激發當地社會更多不穩定和對立。

根據英國政府制裁資料庫，相關非法移民、「炮灰」以及俄羅斯兵工廠廉價勞力的來源，包含埃及、伊拉克、象牙海岸、奈及利亞、肯亞、索馬利亞、摩洛哥、喀麥隆、敘利亞、葉門、孟加拉、印度、古巴。被害人遭逼迫赴戰場前，僅受過極少訓練。

英國官方資料顯示，入列制裁名單的實體和個人背後往往有俄羅斯政府支持他們的活動，包含俄羅斯大使館。部分活動也受白俄羅斯政府支持。

資料另顯示，遭制裁實體和個人運用一系列欺騙手段，包括在社群媒體刊登薪資優渥的職缺廣告、隱瞞「職缺」的軍事性質。一旦被害人抵俄後不願從命、拒絕上戰場，即可能遭監禁、施暴和威嚇。另一個欺騙手段則是宣稱可提供俄羅斯「合法」學生簽證。

英國外交部表示，俄羅斯持續對烏克蘭實施無差別攻擊，以平民和關鍵基礎設施為打擊目標，今年3月對烏克蘭發射的長程無人機總數創2022年戰爭全面爆發以來單月新高，4月起預計將進一步攀升。

若加總烏克蘭空軍每日發布的數字，俄羅斯今年4月對烏克蘭發射的長程無人機總數已超越3月，達單月超過6580架次。