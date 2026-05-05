台烏無人機交流 紐時稱台灣銷東歐逾10萬架多流向烏克蘭

一名烏克蘭軍人4月26日在前線使用無人機。路透

紐約時報 報導，台灣與烏克蘭 並無外交或軍事聯繫，但國防企業和民間非正式合作，促成雙方在無人機等國防產業往來升溫。

在2022年俄羅斯 全面入侵烏克蘭之前，李先生在台灣靠送貨維生，下班後不是和朋友聚會就是打電動。他對烏克蘭的認識僅限於浩劫殺陣這款以車諾比核災區為背景的遊戲。而今他正於烏克蘭軍隊中服役，身處戰場，他希望自己所學的無人機作戰知識能幫助烏克蘭，有朝一日也能幫助台灣。

37歲的李先生從前線返回，休假期間於烏克蘭基輔的一家咖啡館受訪時提到：「總有一天與中國爆發戰爭時，我的經驗將大有價值。」為符合軍方規定，他要求僅能報導姓氏。

李先生是由普通公民和民防企業所組成，且致力於建立烏克蘭與台灣之間夥伴關係的網路成員。面對強大敵國的侵略威脅，他們致力分享經驗、資源及經實戰驗證的技術。他們的努力打破了烏克蘭與台灣之間缺乏官方外交或軍事關係的困境，同時避開兩國政府對激怒中國的顧慮。畢竟烏克蘭的無人機產業大部分組件，諸如馬達和電池等都依賴中國，一如台灣同樣深入中國經濟體系。

1992年起，烏克蘭恪守「一個中國」原則，表示該國僅承認中國而非台灣。為避免激怒中國同時考量中國與俄羅斯之間「上不封頂」的合作關係，台灣對烏克蘭的援助亦無法走得深遠。即便如此，民防企業與李先生這類志願者之間仍保持非官方的軍事技術與專業知識交流。此外，隨著台灣向烏克蘭提供人道救援並及協助重建，加上烏克蘭議員造訪台北，兩國政府間關係也逐漸靠近。

李先生表示，他認為台灣加強防禦中國入侵的同時，可採用烏克蘭扭轉戰局的新式武器庫，包括會飛、會游、會爬行的機器人。

事實上，國防分析師及部分台灣退役官員也批評台灣軍方創新步伐遲緩，包括未能全面採納烏克蘭所開創的「不對稱作戰」模式；而台灣政府也承認與基輔建立正式國防聯繫確實面臨障礙。

台灣經濟部產業發展署副署長鄒宇新表示，「烏克蘭在真實作戰環境中運用無人機的經驗極具價值」，但他指出，受到與無人機作戰技術相關保密措施限制，研究烏克蘭的技術十分困難。

兩國檯面下連結日益加深，且台灣已成為烏克蘭無人機製造商所稱的「中國零件取得管道」。無人機製造商表示，就算中國削減對烏克蘭的直售，部分零組件在台灣依然有賣。

此外，台灣企業通常透過東歐國家將產品銷往烏克蘭。研究機構「科技、民主與社會研究中心」（DSET）的國家安全組政策分析師李希希（Samara Duerr）表示，2025年台灣共向捷克出口70372架無人機，向波蘭則出口31711架。她表示其中大部分最終流向烏克蘭，許多是透過慈善機構捐贈給烏克蘭軍隊。

上述商業往來是雙向的。台灣的國防承包商向軍方推銷無人機機型時，常宣稱此類機型已通過烏克蘭戰場考驗，卻非由烏克蘭製造商直接銷售。舉例來說，位於台中的無人機公司「雷虎科技」總經理蘇聖傑（Gene Su）就表示，台灣製造商也已將無人機送往烏克蘭進行測試，正如國際承包商要求烏克蘭工程師設計出符合台灣需求的特定機型。

俄羅斯入侵後，烏克蘭企業家馬申科（Oleksandr Mashchenko）便將自身成功的滑水板事業，轉型為海上無人機製造商，並以「Strug」為品牌名銷售。後來亦受業界人士邀約，請他研究海上無人機系統，以防禦中國入侵台灣。他告訴該位人士烏克蘭可以提供協助，但台灣需要將防禦範圍延伸至台灣海峽深處。馬申科也表示，這就表示可能需要配備具備攔截器的水下無人機或水面無人機平台，也就是烏克蘭在黑海部署的類似系統。

美國無人機製造商尼羅斯科技（Neros）執行長門羅安德森（Soren Monroe-Anderson）表示，他的公司正在台灣測試100架烏克蘭研發設計的無人機。同時，他也提到尼羅斯科技在烏克蘭設有辦事處，且正探討於台灣開設生產基地的可能性：「我們的目標是將烏克蘭研發的技術引進台灣，並在當地進行大規模生產。」

另一家在烏克蘭設有據點的美國國防科技公司Auterion執行長邁爾（Lorenz Meier），則在去年與一家台灣研究機構簽署合作協議。該公司編寫了1款在烏克蘭戰場受廣泛使用，且持續優化的目標鎖定軟體。此外，今年3月，烏克蘭最大的國防新創公司之一 General Cherry宣布與美國公司Wilcox合作，並於美國生產由前者設計的無人機。而Wilcox 的產品目前亦在台灣銷售。

烏克蘭亟欲加強全球夥伴關係，近期更與3個中東國家簽署了安全協議，但烏克蘭總統澤倫斯基並不希望烏克蘭設計的無人機僅能作為硬體設備輸出；他鼓勵烏克蘭企業提供訂閱制服務，即包含設備、軟體更新、及烏克蘭境內遙控飛行員等服務。烏克蘭政府領導層相信，此類交易才能促成與其他國家簽訂更多長期安全協議。

澤倫斯基3月向記者透露，他知道海外至少有10處生產設施，製造烏克蘭設計的無人機。一位要求匿名的烏克蘭高級官員及國防產業代表表示，其中一家工廠就位於台灣。

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