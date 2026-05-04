俄軍逼烏東重鎮 烏無人機攻擊俄札波羅熱核電廠

圖為2月在俄烏戰爭中，札波羅熱1棟嚴重受損的公寓內部。（路透）

俄羅斯 3日說，烏軍對俄占的烏克蘭 札波羅熱核電廠發動一起無人機攻擊。對此，國際原子能總署（IAEA）同日說，已接獲通報。

俄方指稱，上述攻擊鎖定該核電廠一間外部的輻射控制實驗室，該實驗室不在電廠內，而是在電廠周邊。根據俄方和IAEA，這起攻擊並未造成傷亡；該核電廠也持續照常運轉。

IAEA署長葛羅西說，駐該核電廠的一支IAEA團隊已請求進入該實驗室查看情況，並重申在核設施附近發動的任何攻擊，都可能構成核安風險。

札波羅熱核電站是歐洲規模最大的核電設施之一。自2022年俄烏衝突全面升級以來，該核電站一直由俄方控制，但周邊地區持續發生交火與攻擊事件。過去數年中，該設施多次傳出遭炮擊或無人機襲擊的消息，國際社會對其安全狀況始終保持高度警惕，並多次呼籲各方避免在核設施周邊進行軍事行動。

另一方面，戰事在海上與能源領域亦持續升溫。烏克蘭總統澤倫斯基 3日表示，烏軍當天對俄羅斯所謂的「影子船隊」再次採取行動，在黑海新羅西斯克港附近水域襲擊了兩艘油輪。他稱，這些船隻目前已「無法使用」，顯示烏方正持續針對俄羅斯能源運輸能力進行打擊。

在東部戰線方面，戰況同樣緊張。烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基日前指出，俄軍正逼近頓內茨克州的重要據點康斯坦丁諾夫卡，試圖在烏軍防禦縱深建立突破口。該城市與周邊多個據點共同構成烏克蘭東部的防禦「堡壘帶」，具有關鍵戰略地位。烏方表示已在當地展開「反破壞行動」，以阻止俄軍滲透與推進。

此外，烏方亦持續利用無人機對俄羅斯境內重要基礎設施發動攻擊。澤倫斯基透露，烏軍當天凌晨對位於列寧格勒州的波羅的海石油出口樞紐——普里莫斯克港發動打擊，造成現場起火，並擊中多艘船隻，包括油輪及軍用艦艇。俄方地方官員則表示火勢已迅速撲滅，未出現漏油或重大破壞。