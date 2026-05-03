俄軍爆前線吃人肉！疑因斷糧至少5起　內部竟下令「禁止吃人」

媒體揭露，俄羅斯士兵疑似有吃人的行為。圖為俄國士兵。(歐新社)

俄烏戰爭已邁入第5年仍未結束，現有消息傳出，位在烏克蘭東部前線的俄軍於冬季期間，疑因糧食短缺與極端環境，傳出至少5起疑似食人事件。烏克蘭軍事情資單位向英媒提供相關訊息，但相關內容尚無法獨立查證，俄方則否認並稱為宣傳。

情資曝光 疑涉多起事件

據星期日泰晤士報報導，烏方透過Telegram取得多段音訊與影像資料，顯示部分俄軍士兵在補給困難與心理壓力下，出現極端行為。烏方稱至少5起案例由士兵或指揮官通報，但強調事件數量有限，主要發生在冬季補給不穩期間。

其中一例發生於2025年11月頓內茨克米爾諾赫拉德附近，一名代號「Khromoy」的士兵被指殺害2名同袍，並試圖切割其腿部食用。截錄音訊顯示，上級接獲通報後，派員前往調查，該士兵朝前來調查的人開火，最後遭擊斃。英媒分析相關影像，認為未見明顯合成痕跡。另有外科醫師檢視畫面指出，傷口更像刀具切割，非爆炸造成。

更多訊息顯示異常行為

其他截錄內容亦提及不同部隊的類似情況。有士兵抱怨同袍曾食用屍體，拒絕與其同處壕溝，另有指揮官斥責下屬「停止吃人」。還有命令明確要求部隊「禁止飲酒、吸毒與食人」，顯示相關傳聞已引起內部關注。

俄方否認 指控為宣傳

烏方指出，城市戰場缺乏覓食條件，加上嚴冬使補給更加困難。另有報導指部分俄軍曾收到過期口糧，甚至數周缺乏基本物資，被迫掠奪維生。烏克蘭方面稱，已有約1萬名俄軍投降，其中不少人表示處於飢餓狀態。

俄羅斯駐倫敦大使館對相關指控表示「無需評論」，並稱內容為烏克蘭軍事情報部門捏造。外界指出，戰時出現食人指控並不罕見，歷史上多被用作宣傳工具。不過專家也表示，俄軍後勤補給不足的問題確實存在，但對於食人指控本身未予評論。

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