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烏克蘭下令前線2月內輪調 強化醫檢休整確保戰力

中央社基輔1日專電
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烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）2024年1月...
烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）2024年1月在哈爾科夫地區接受路透採訪。(路透)

針對烏軍前線部隊被指長期駐守問題，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基已簽署命令，規定各部隊於前線據點駐留時間不得超過兩個月，並推動醫療檢查與休整等配套措施。

瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）4月30日透過社群媒體表示，為保障前線與後方軍事人員的生命與健康，已下令實施強制輪調機制，要求各級指揮官確保部隊駐守據點不超過兩個月。

他指出，適時輪調不僅是部隊管理問題，更關係到士兵生命安全與整體防禦效能的維持。

新機制同時規定，官兵完成作戰任務後須接受醫療檢查並獲得充分休息時間，另須持續確保前線部隊獲得彈藥、糧食與飲水等補給。

瑟爾斯基表示，該命令適用於所有前線部隊，違反規定者將依現行法律與軍事規範追究責任。

烏克蘭軍事申訴專員列舍季洛娃（Olha Reshetylova）先前指出，其辦公室正進行前線士兵心理狀態的大規模研究。初步結果顯示，士兵在前線駐留超過40天後，作戰意志與風險感知可能下降，並可能逐漸對生死產生麻木。

但有分析指出，輪調制度執行困難，部分原因在於烏軍人力吃緊等內部問題。

烏克蘭安全局（Security Service of Ukraine）今天表示，已聯同國家調查局與警方，在基輔、利維夫、哈爾科夫等地破獲8起逃避兵役集團案件。

調查顯示，相關集團透過偽造病歷或工作出境證明，協助役齡男子規避徵召，並安排其前往西部邊境，經山區路線非法出境，每案收費最高達2萬5000美元。

烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）今年1月曾表示，估計約有20萬名士兵未經許可擅離職守，另有約200萬名烏克蘭人因逃避兵役遭通緝。

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