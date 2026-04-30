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普亭提議5/9停火 澤倫斯基要求美方提供更多資訊

中央社基輔30日綜合外電報導
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俄羅斯總統普亭。(路透)
俄羅斯總統普亭。(路透)

俄羅斯總統普亭提議在5月9日慶祝二戰「勝利日」期間實施停火，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天對此表示，基輔將要求華府提供更多相關資訊。

法新社報導，普亭（Vladimir Putin）與美國總統川普通話時提出暫時停火的構想，俄羅斯權力中樞克里姆林宮說，川普支持這項舉措。

俄烏戰爭已持續超過4年，川普去年重返白宮以來，一直試圖促成俄烏之間永久停火，但至今未能從俄方爭取到任何重大讓步。

澤倫斯基在社群媒體發文指出，他已指示團隊成員進一步了解細節，並強調烏克蘭最終目標是結束戰爭。

他在聲明中說：「我們將釐清這究竟意味著什麼，是為莫斯科閱兵儀式提供數小時安全保障，還是另有其他安排。」

他補充說：「我們提議長期停火、為人民提供可靠且有保障的安全，以及持久和平。烏克蘭準備好以任何有尊嚴且有效的方式，朝此目標努力。」

俄羅斯勝利日慶祝活動重頭戲通常是展現軍事實力的大規模閱兵，由普亭親自主持，而閱兵隊伍會行經莫斯科紅場（Red Square）。

不過，俄方本周宣布，考量烏克蘭可能發動報復性打擊，勝利日閱兵規模將縮減，且不展示任何軍事武器。

近幾個月來，烏克蘭軍方加強對前線後方深處的能源與軍事目標發動遠程打擊，且頻頻向俄國首都發動無人機攻擊。

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭，引發二戰以來歐洲最血腥戰爭，造成數十萬人喪命、數百萬人流離失所。

白宮 川普 俄羅斯

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