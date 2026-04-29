我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英王查理三世赴911紀念館獻花 曼達尼握手場外示威不斷

一洲焦點／川普話中藏什麼？英王訪美行傳遞的真正訊號

川普與普亭通電 俄烏戰爭可能迎來短暫停火

記者陳熙文／華盛頓即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普（右）與俄羅斯總統普亭（左）去年8月在阿拉斯加基地舉行會談。(美聯社...
美國總統川普（右）與俄羅斯總統普亭（左）去年8月在阿拉斯加基地舉行會談。(美聯社)

美國總統川普29日與俄國總統普亭通電，川普指出，普亭表態願對美伊衝突伸出援手，不過川普，他更希望結束俄烏戰爭，並建議俄烏之間停火。

根據「以色列時報」（The Times of Israel）報導，普亭29日與川普通電，普亭針對如何解決伊朗核子計畫的問題向川普提出意見，也提議俄烏戰爭暫時停火，以迎接俄國的「勝利日」。

1945年5月8日是納粹德國對蘇聯簽訂投降書的日子，俄國訂5月9日為勝利日，俄國今年將紀念「偉大的衛國戰爭」（Great Patriotic War）勝利81周年。

川普29日證實他與普亭通話，稱雙方討論到不同議題，主要聚焦在烏克蘭情勢，也討論到一點伊朗情勢；川普指出，雙方有一場非常好的對話，預料很快可以提出一項解決方案。

川普指出，普亭希望參與伊朗情勢，協助美國取得伊朗的濃縮鈾，不過川普說，他告訴普亭，更希望普亭結束與烏克蘭的戰爭；川普說，這對他而言是更重要的事情。

川普也強調說，伊朗不能擁有核子武器，普亭也希望看到伊朗擁有核武。

川普說，他與普亭有很長的對話，川普也建議俄烏之間停火，並認為普亭會這麼做，有可能對此做出宣布。

烏克蘭 川普 俄國

上一則

歐盟：Meta未有效防止13歲以下孩童使用FB與IG

延伸閱讀

川普：與普亭和澤倫斯基談話 盼解決俄烏衝突

川普：與普亭和澤倫斯基談話 盼解決俄烏衝突
美伊停火期限倒數 川普連發文辯護美伊情勢

美伊停火期限倒數 川普連發文辯護美伊情勢
美媒曝伊朗拋停戰新提案 主張重開荷莫茲並結束戰爭 1問題暫時擱置

美媒曝伊朗拋停戰新提案 主張重開荷莫茲並結束戰爭 1問題暫時擱置
美伊停火延長 願等伊朗多久？川普：我沒時間壓力

美伊停火延長 願等伊朗多久？川普：我沒時間壓力

熱門新聞

多艘船隻27日於荷莫茲海峽。(路透)

伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國

2026-04-28 00:55
瑞士格林德瓦山區近日發生一起令人看傻眼的插曲，一對登山情侶在攻頂後，疑似以為四下無人，竟在山頂露台上「脫掉束縛」瘋狂激戰。非新聞事件圖。 (路透)

情侶忘情激戰10分鐘 即時影像拍下慘變「全球直播」

2026-04-22 19:58
森林象隱身於加彭龐加拉國家公園（Pongara National Park）的樹林中，攝於2021年。(路透)

美富豪在非洲狩獵遇上象群 遭5頭護幼母象踩死

2026-04-24 20:37
英國威廉王子4月23日造訪車隊總部。(路透)

逆齡？英國威廉王子雜誌封面突冒黑髮引熱議

2026-04-24 21:41
阿聯杜拜是中東商業、金融和觀光樞紐。(路透)

阿聯意外宣布5/1起退出產油國組織OPEC 理由是這個

2026-04-28 09:11
美國五角大廈將目光轉向馬來西亞關丹，當地由澳洲稀土公司萊納斯（Lynas Rare Earths）營運的精煉廠，成為美方扶植中國以外稀土供應鏈的重要據點。（路透）

美要求防務企業2027年前稀土不依賴中國 馬國工廠成據點

2026-04-27 10:20

超人氣

更多 >
這些新座椅設計 飛機後排討厭值大降

這些新座椅設計 飛機後排討厭值大降
皇家級笑話 英王在美國演說幽默連發

皇家級笑話 英王在美國演說幽默連發
他在好市多冷凍櫃挖寶到新品蛋糕 口感濕潤還吃得到水果

他在好市多冷凍櫃挖寶到新品蛋糕 口感濕潤還吃得到水果
停車被撞反背鍋？華婦車禍被判51%責任 關鍵竟在這一點

停車被撞反背鍋？華婦車禍被判51%責任 關鍵竟在這一點
明知被美通緝仍出國？中國駭客與妻度蜜月被捕

明知被美通緝仍出國？中國駭客與妻度蜜月被捕