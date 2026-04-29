川普與普亭通電 俄烏戰爭可能迎來短暫停火

美國總統川普（右）與俄羅斯總統普亭（左）去年8月在阿拉斯加基地舉行會談。(美聯社)

美國總統川普 29日與俄國 總統普亭通電，川普指出，普亭表態願對美伊衝突伸出援手，不過川普，他更希望結束俄烏戰爭，並建議俄烏之間停火。

根據「以色列時報」（The Times of Israel）報導，普亭29日與川普通電，普亭針對如何解決伊朗核子計畫的問題向川普提出意見，也提議俄烏戰爭暫時停火，以迎接俄國的「勝利日」。

1945年5月8日是納粹德國對蘇聯簽訂投降書的日子，俄國訂5月9日為勝利日，俄國今年將紀念「偉大的衛國戰爭」（Great Patriotic War）勝利81周年。

川普29日證實他與普亭通話，稱雙方討論到不同議題，主要聚焦在烏克蘭 情勢，也討論到一點伊朗情勢；川普指出，雙方有一場非常好的對話，預料很快可以提出一項解決方案。

川普指出，普亭希望參與伊朗情勢，協助美國取得伊朗的濃縮鈾，不過川普說，他告訴普亭，更希望普亭結束與烏克蘭的戰爭；川普說，這對他而言是更重要的事情。

川普也強調說，伊朗不能擁有核子武器，普亭也希望看到伊朗擁有核武。

川普說，他與普亭有很長的對話，川普也建議俄烏之間停火，並認為普亭會這麼做，有可能對此做出宣布。