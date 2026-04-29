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烏深入俄境1500公里成功夜襲 澤倫斯基：續擴打擊縱深

中央社基輔29日綜合外電報導
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烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。美聯社

烏克蘭指出，其無人機於夜間深入俄羅斯境內1500公里，襲擊烏拉山脈（Ural Mountains）附近一座輸油泵站。總統澤倫斯基表示，基輔將會繼續擴大打擊縱深。

路透報導，國際油價受到伊朗戰爭影響而飆漲之際，烏克蘭近數週以來升高對俄羅斯境內的攻擊力道，目標為煉油廠、儲油庫和港口，意圖削弱莫斯科對基輔發動戰爭的最大資金來源。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體X發文表示，烏克蘭安全機構通報成功深入俄境突襲，並以「運用烏克蘭武器限制俄羅斯戰爭潛力邁入嶄新階段」稱之。

他同時上傳一段影片，形容濃煙直竄天際的畫面是烏克蘭對俄羅斯境內展開的襲擊。

澤倫斯基並未明確指出攻擊目標，不過烏克蘭安全局（SBU）稍後表示，烏克蘭無人機於夜間擊中皮姆市（Perm）附近一座輸油泵站。俄羅斯當地州長則通報一處工業設施發生火警。

澤倫斯基指出：「直線距離超過1500公里。我們會繼續擴大這些打擊縱深。」

烏克蘭安全局指出，隸屬俄羅斯國家石油運輸公司（Transneft）的該設施是俄羅斯石油運輸一處「具戰略重要性」的樞紐，負責向4個方向輸送石油，包括對皮姆的一座煉油廠。俄羅斯國家石油運輸公司沒有立即回應電郵查詢。

澤倫斯基表示，烏克蘭已經掌握俄羅斯西部主要港口在遭到長程攻擊後出口損失的最新數據。

他指出，波羅的海（Baltic Sea）的普里莫斯克（Primorsk）和烏斯特-盧加（Ust-Luga）兩大油港貨運量分別下滑13%與43%，黑海（Black Sea）諾沃羅西斯克港（Novorossiysk）則減少38%。

不過貿易和產業消息人士與路透估計，儘管無人機攻擊持續，俄羅斯4月在上述港口的原油裝運量依然維持3月時的水準。

石油 俄羅斯 澤倫斯基

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