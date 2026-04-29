德指烏克蘭想入歐盟須接受喪失領土 示警2028年仍難如願

烏克蘭28日用無人機襲擊黑海港口土普塞 （Tuapse）一處俄羅斯煉油廠後，現場冒出大片濃煙。（路透）

德國 總理梅爾茨27日表示，歐盟無法接納處於戰爭的國家加入歐盟，烏克蘭入歐前提是須與俄羅斯 達成和平協議，屆時烏克蘭可能必須面對部分領土不再屬於烏克蘭的現實。

中央社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）日前提出希望於2027年加入歐盟。根據德國聯邦政府 新聞稿，梅爾茨27日在一場學生座談中回應，烏克蘭2027年加入歐盟的構想不切實際，甚至到2028年也難實現。

梅爾茨（Friedrich Merz）說：「我們無法讓一個仍處於戰爭中的國家加入歐盟，戰爭必須先結束。」他並指出，除了結束戰爭，烏克蘭仍須在法治與反貪腐等層面達到入歐標準，並在開放邊境與參與歐洲單一市場方面完成準備，整體而言將是一段漫長過程。

他同時強調，他上周在賽普勒斯（Cyprus）舉行的歐盟峰會中提議，可讓烏克蘭代表先以無投票權身分，參與歐洲理事會、歐洲議會及歐盟執委會會議。

今年3月，梅爾茨訪美時仍向美國總統川普（Donald Trump）強調，烏克蘭的領土歸屬由烏克蘭人自行決定。27日談及領土問題，梅爾茨則說：「未來某個時候，希望能與俄羅斯簽署和平條約，屆時烏克蘭部分領土可能將不再屬於烏克蘭。」

梅爾茨認為，若入歐案交付公投，澤倫斯基須有能力向民眾說明歐洲整合前景，展示「我為你們打開了通往歐洲的道路」。他因此呼籲歐盟啟動具「可信度且不可逆」的整合進程，為烏克蘭最終成為會員國鋪路。

挪威與烏克蘭國防部27日在基輔簽署協議，數千架烏克蘭設計的中型打擊無人機將在挪威境內製造，全數交付烏克蘭武裝部隊，首批系統預計今夏前送達前線。圖為烏克蘭無人機操作員在巴赫姆特前線操作無人機。(美聯社)

此外，據美聯社報導，烏克蘭國防部長表示，烏克蘭武裝部隊3月擊落3萬3000多架俄羅斯各式無人機，創下莫斯科全面入侵基輔4年多以來單月最高紀錄。

與此同時，烏克蘭自主研發的長程攻擊無人機，兩周內第三度襲擊黑海沿岸的一處俄羅斯煉油廠與碼頭，迫使當地政府採取預防措施疏散居民。

烏克蘭已開發出多項尖端且經實戰測試的無人機技術，烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）昨天深夜在Telegram發文表示，烏國正擴大供應攔截無人機以阻撓俄軍空襲，軍方也在空軍內部成立新指揮部，以提升作戰能力。

另據中央社報導，挪威與烏克蘭國防部27日在基輔簽署協議，數千架烏克蘭設計的中型打擊無人機將在挪威境內製造，全數交付烏克蘭武裝部隊，首批系統預計今夏前送達前線。

這是「烏克蘭共造」（Build with Ukraine）計畫下首個挪烏聯合生產項目，由挪威駐烏克蘭大使漢森（Lars Ragnar Aalerud Hansen）代表挪威，烏克蘭副國防部長博耶夫（Serhii Boiev）代表烏方，在基輔完成簽署。