烏軍稱3月擊落3.3萬架俄無人機 創開戰以來單月新高

烏克蘭28日用無人機襲擊黑海港口土普塞 （Tuapse）一處俄羅斯煉油廠後，現場冒出大片濃煙。路透

烏克蘭國防部 長表示，烏克蘭武裝部隊3月擊落3萬3000多架俄羅斯 各式無人機 ，創下莫斯科全面入侵基輔4年多以來單月最高紀錄。

美聯社報導，與此同時，烏克蘭自主研發的長程攻擊無人機，2周內第3度襲擊黑海沿岸的一處俄羅斯煉油廠與碼頭，迫使當地政府採取預防措施疏散居民。

烏克蘭已開發出多項尖端且經實戰測試的無人機技術，這對於阻擋規模更龐大的俄軍至關重要，並引起全球軍事愛好者與各國政府的關注。

烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）昨天深夜在Telegram發文表示，烏國正擴大供應攔截無人機以阻撓俄軍空襲，軍方也在空軍內部成立新指揮部，以提升作戰能力。

烏克蘭的進攻能力也顯著提升。國防部今天表示，自2022年2月俄羅斯入侵以來，烏軍的深入打擊能力範圍已增加一倍以上。

烏克蘭國防部在聲明中指出，開戰初期烏軍僅能打擊約630公里外的軍事目標，如今已能打擊敵軍後方約1750公里處的目標。這項技術突破讓烏克蘭得以重創為俄國戰爭經費提供收入的石油設施，並打擊供應俄軍物資的製造工廠。

烏克蘭無人系統部隊（Unmanned Systems Forces）今天指出，烏方多個國防與安全部門展開協同行動，本月第3度襲擊黑海港口土普塞 （Tuapse）一處俄羅斯煉油廠。聲明提到，本月前2次攻擊已摧毀24座儲油槽，另有4座受損。上述說法美聯社未能獨立核實。

俄羅斯國防部今天表示，俄軍防空系統前夜在俄羅斯境內、克里米亞、黑海及亞速海（Azov Sea）上空，攔截了186架烏克蘭無人機。