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前線斷糧8個月 烏兵暴瘦40公斤「肋骨照」網路瘋傳

編譯中心／綜合25日電
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烏克蘭前線士兵長期缺糧，身形消瘦、肋骨外露，疑因補給中斷造成營養不良。（翻攝自T...
烏克蘭前線士兵長期缺糧，身形消瘦、肋骨外露，疑因補給中斷造成營養不良。（翻攝自Threads）

烏克蘭前線近日爆發嚴重後勤危機，多名士兵因長期缺乏糧食、飲水而極度消瘦的照片在社群平台Threads上瘋傳，揭發軍方對東北部前線部隊長達8個月糧水匱乏情況不聞不問。事件曝光後，烏克蘭軍方迅速展開調查，並於24日宣布撤換涉事區域的高階指揮官，同時承諾全面改善補給問題。

綜合英國衛報等媒體報導，事件最初由軍眷阿納斯塔西婭・西爾丘克（Anastasiia Silchuk）揭露。她在網路發布多張照片，顯示4名前線士兵臉色蒼白、骨瘦如柴，肋骨清晰可見。她指出，這些隸屬烏軍第14獨立機械化旅的士兵，已在東北部戰區堅守約8個月，期間補給長期中斷，導致體重從原本的80至90公斤暴跌至約50公斤，甚至被迫以雨水或融雪維生。

另一名家屬伊萬娜・波貝雷茲紐克（Ivanna Poberezhnyuk）也證實，前線曾出現長達17天完全沒有食物補給的情況，部分士兵因飢餓昏厥。

烏克蘭軍方坦言，前線後勤確實面臨極大困難。總參謀部表示，相關部隊部署於庫皮揚斯克附近及奧斯基爾河沿岸地區，該區橋梁多已遭俄軍摧毀，補給線受阻嚴重。俄軍並改變戰術，優先鎖定運送糧食、彈藥與燃料的無人機與船隻進行攔截，使烏軍補給更加困難，前線部隊往往需徒步長距離進出陣地，使後勤壓力進一步惡化。

烏軍經內部審查後於24日表示，摘兩名涉事指揮官「隱瞞真實情況」等，導致問題長期未被高層掌握。對此，烏軍已解除相關指揮職務，並由新任指揮官接手後勤與人員調度。官方強調，將全力恢復補給並規畫部隊輪換，「此類情況不應發生，但前線戰況確實極為嚴峻」。

事件曝光後引起全國公憤，戰地記者卡柳日娜直言從未想過烏軍領導「把軍隊搞得如此狼狽」，「我們的步兵看來跟從俄羅斯戰俘營回來的人一樣」。

據悉，目前補給情況已開始改善。西爾丘克表示，新任指揮官已主動聯繫家屬，其丈夫也終於獲得食物補給，甚至形容「一餐的分量超過過去8個月總和」。然而，她同時警告，長期飢餓已導致士兵胃部萎縮，且對再次斷糧產生心理陰影，急需醫療與心理協助。

目前烏克蘭軍方表示，計畫在條件允許時執行撤離與輪調。此次事件不僅凸顯前線補給困境，也引發外界對戰時指揮與管理體系的廣泛關注。

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