衛星圖曝光俄擴建無人機發射場 支援攻烏

烏克蘭 當局25日表示，東部第聶伯羅市（Dnipro）遭到俄羅斯 空襲，一棟住宅大樓被擊中，至少造成2人死亡、21人受傷，另有5人下落不明。與此同時，烏克蘭和美國媒體報導，最新衛星圖片揭示俄軍擴建了一處接近烏克蘭的無人機 發射場，以支援新型噴射引擎攻擊無人機，擴大對烏威脅。

中央社引述法新社報導，烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州州長甘扎（Oleksandr Ganzha）表示：「救援人員已在遭俄羅斯攻擊摧毀的一棟建築瓦礫堆中，找到2具遺體。」

他說，據信還有5人可能受困於瓦礫堆下，並確認有21人受傷。

甘扎在通訊平台Telegram發布的訊息還附上一段影片，畫面可見救援人員從一棟小型建築的廢墟中抬出一具裝在黑色屍袋中的遺體，挖土機則在一旁清理瓦礫。

烏克蘭總統澤倫斯表示，俄羅斯漏夜對烏克蘭各地發動攻擊，共造成4人喪生、約30人受傷。

一個名為「俄羅斯戰略航空」（Strategic Aviation of Russia）的開源情報組織23日發表衛星圖片和分析，揭示奧廖爾州欽布洛娃村附近一個無人機基地，出現相當於一般無人機3倍的85公尺長無人機發射軌道，相信可供新款「天竺葵」（Geran）系列5型噴射引擎攻擊無人機使用。

另據美國《商業內幕》報導，美國Vantor公司衛星圖揭示，這個距烏邊境約160公里基地現有4條發射軌道：最長兩條自去年12月起動工，較短兩條於上月底或本月初動工，可支援較舊款、使用噴射引擎的「天竺葵」3型和4型。

「天竺葵」是伊朗「沙赫德」（見證者）系列攻擊無人機的俄版，可配炸藥彈頭，以軌道發射有利在引擎發動前加速。