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對俄羅斯第20輪制裁剛通過 歐盟著手研議新一輪方案

中央社布魯塞爾24日專電
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歐洲聯盟剛通過針對俄羅斯的第20輪制裁，隨即著手研議新一輪制裁方案。路透
歐洲聯盟剛通過針對俄羅斯的第20輪制裁，隨即著手研議新一輪制裁方案。路透

歐洲聯盟剛通過針對俄羅斯的第20輪制裁，隨即著手研議新一輪制裁方案。歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯指出，此舉意在向俄羅斯施加壓力，並傳達歐盟支持烏克蘭的立場。

歐盟非正式領袖峰會於23日至24日在賽普勒斯舉行。由於匈牙利不再反對，因此，在23日的會議中通過歐盟援助烏克蘭900億歐元（約合1060億美元）貸款的計畫，同時，針對俄羅斯的第20輪制裁也順利通過。

根據歐盟對外事務部（EEAS）發布，卡拉斯（Kaja Kallas）今天接受媒體訪問時說，歐盟現在應重新審視過去那些阻礙制裁執行的紅線，並研議還能採取哪些進一步的行動。

卡拉斯說，歐盟各國領導人正積極研議並推動第21輪制裁方案。這個行動向俄羅斯釋放非常明確的訊號：俄羅斯無法凌駕於歐盟之上，同時強調烏克蘭對歐盟的重要性遠超過對俄羅斯的重要性，歐盟將持續提供支援。

歐盟23日通過的第20輪制裁鎖定俄羅斯的能源、銀行與貿易領域。

這波制裁預計將進一步打擊莫斯科用來規避石油出口限制的「影子艦隊」（shadow fleet），並對俄羅斯加密貨幣交易商祭出限制。

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