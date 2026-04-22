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匈牙利不再阻擋 歐盟援烏克蘭900億歐元貸款開始解凍

中央社布魯塞爾22日綜合外電報導
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歐洲聯盟輪值主席國賽普勒斯表示，在匈牙利放棄行使否決權後，歐盟大使今天批准撥付對...
歐洲聯盟輪值主席國賽普勒斯表示，在匈牙利放棄行使否決權後，歐盟大使今天批准撥付對烏克蘭承諾的900億歐元（約合1060億美元）貸款，並同意對俄羅斯新一輪制裁方案。路透

歐洲聯盟輪值主席國賽普勒斯表示，在匈牙利放棄行使否決權後，歐盟大使今天批准撥付對烏克蘭承諾的900億歐元（約合1060億美元）貸款，並同意對俄羅斯新一輪制裁方案。

路透報導，賽普勒斯的發言人同時表示，預計歐盟27個成員國最快將於明天下午簽署協議。

歐盟去年同意提供這項貸款，以滿足烏克蘭2026年至2027年的財政需求。然而，親俄羅斯的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）指控烏克蘭推遲俄羅斯原油管道輸送，因此拒絕簽署這項協議。烏方稱該管道因俄羅斯攻擊而受損。

這場爭議同時延宕針對俄羅斯的新制裁。歐盟原本計劃於俄羅斯2022年2月24日全面入侵烏克蘭4週年時通過新制裁方案。

匈牙利石油及天然氣公司MOL今天表示，已經接獲通知，烏克蘭負責「友誼」（Druzhba）輸油管的操作人員準備好要恢復對匈牙利和斯洛伐克的原油輸送，上述障礙終獲移除。

MOL表示，預計經由該管道輸送的首批原油最遲明天就會抵達匈牙利和斯洛伐克。這兩國目前在能源供應上仍高度仰賴俄羅斯。

在奧班於12日匈牙利國會大選失利後，烏克蘭獲得貸款的機會已然提升。儘管定於下個月才會正式上任，勝選政黨領袖馬札爾（Peter Magyar）已經宣布，匈牙利不會再阻擋歐盟對基輔提供資金。

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