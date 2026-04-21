我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史卡拉穆奇：川普槓上教宗是想斷絕范斯爭取大位

停火快結束 伊朗還沒決定與美復談…今日5件事

援烏貸款列歐盟峰會議程 匈牙利可望不再否決

中央社布魯塞爾20日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
候任匈牙利總理馬札爾（Peter Magyar）。路透
候任匈牙利總理馬札爾（Peter Magyar）。路透

即將卸任的匈牙利總理奧班表示只要「友誼」輸油管修復，匈牙利得以取得石油，將不再否決歐盟援烏的900億歐元貸款。歐盟評估能夠及時修復，因此已將貸款議題列入23日舉行的非正式領袖峰會議程。

歐盟非正式領袖峰會預計於23日至24日在賽普勒斯舉行。奧班（Viktor Orban）19日公開宣布一旦「友誼」（Druzhba）輸油管恢復運作，匈牙利將放棄對歐盟援烏900億歐元貸款提案行使否決權。

據政治新聞網站POLITICO歐洲版的報導引述多位歐盟官員說法，輪值主席國賽普勒斯已將援烏貸款議題列入會議的議程，理由是看好輸油管可望在會議召開前恢復運作。

友誼輸油管是將俄羅斯石油輸送至匈牙利的重要管道，由於損毀，1月底以來已經暫停輸送石油。奧班政府指控，烏克蘭蓄意延遲修復油管與供應石油。兩國為這條管線爭議多時，也成為歐盟援烏貸款卡關的主要原因。

若這筆貸款於本次的會議中通過，歐盟執委會將在數週的技術性檢查後，撥付資金，烏克蘭預計將於5月收到款項，可望對烏克蘭國內經濟情勢帶來援助。

隨著奧班在國會大選中落敗，以及候任總理馬札爾（Peter Magyar）最快將於5月初正式上任，匈牙利與歐盟、烏克蘭間的關係明顯改善。

馬札爾勝選後不久，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）隨即承諾修復輸油管；歐盟執委會代表團也與候任政府高層會晤，雙方討論的議題之一是如何實質推動解凍與撥付原先被凍結的歐盟資金。這筆資金原定要撥給匈牙利，但因貪腐與法治疑慮而遭凍結。

世報陪您半世紀

烏克蘭 俄羅斯 石油

上一則

北約批評俄羅斯中國核武政策 呼籲與美國合作

下一則

停火快結束 伊朗還沒決定與美復談…今日5件事

延伸閱讀

匈牙利變天 俄烏政策鬆動 歐盟援烏900億歐元有望解鎖

匈牙利變天 俄烏政策鬆動 歐盟援烏900億歐元有望解鎖
匈牙利大選甫落幕 歐盟有意加速改革共識決機制

匈牙利大選甫落幕 歐盟有意加速改革共識決機制
總理奧班敗選 范德賴恩：匈牙利選擇了歐洲

總理奧班敗選 范德賴恩：匈牙利選擇了歐洲
奧班下台 分析：歐洲緊密合作障礙移除

奧班下台 分析：歐洲緊密合作障礙移除

熱門新聞

沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美國空軍E-3空中預警與管制系統飛機嚴重損毀。圖為沖繩嘉手納基地的E-3同型機。（中央社）

全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

2026-04-15 11:25
川普12日在真實社群發布一張將自己比為耶穌的AI生成圖像，引發保守派與基督教支持者反彈，伊朗駐塔吉克大使館14日也發布AI生成影像，顯示耶穌「下凡」，揮拳擊中川普的臉。(照片翻攝X / IRANinTJ)

川普自比耶穌圖挨轟 伊朗釋AI影片「耶穌一拳打臉吐血」

2026-04-15 21:11
日本20日發生芮氏規模7.7的地震。圖為當天北海道苫小牧的港口外情況。路透

日本強震規模上修至7.7 極淺…18萬人避難

2026-04-20 08:40
泰國普吉島是度假勝地。（路透）

普吉島海灘上演「活春宮」 法國情侶遭逮羞於見人

2026-04-17 18:25
伊斯蘭革命衛隊指揮官瓦希迪（Ahmad Vahidi）。(路透)

伊朗強硬派革命衛隊領袖全面掌權 溫和派被邊緣化

2026-04-20 14:07
瑞典「環保少女」童貝里(左)與阿維拉。(路透)

環保少女童貝里加薩船隊 遭爆領導與3志工不當性關係

2026-04-18 16:34

超人氣

更多 >
稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅

稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅
台灣高端甜品餅乾進駐好市多 華人稱香而不甜

台灣高端甜品餅乾進駐好市多 華人稱香而不甜
居家清潔5習慣 洗手台用牙膏、地板不沾灰塵有妙招

居家清潔5習慣 洗手台用牙膏、地板不沾灰塵有妙招
獲綠卡半年就分居 華女舉報丈夫婚姻欺詐 兩人已有孩子

獲綠卡半年就分居 華女舉報丈夫婚姻欺詐 兩人已有孩子
中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場

中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場